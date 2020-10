STORT KJØP: Det har vært vanvittig høy omsetning i Nel-aksjen den seneste tiden. Fredag sørget IR-direktør Bjørn Simonsen (t.v.) for litt av omsetningen gjennom å kjøpe aksjer for 1,5 millioner kroner. Her sammen med konsernsjef Jon André Løkke (t.h.). Foto: Iván Kverme