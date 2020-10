Knalluke for Innsideporteføljen

BRA KJØPSSIGNAL: IR-ansvarlig Bjørn Simonsen i Nel, her avbildet under messen Hydrogen + Fuel Cells i Las Vegas, kjøpte aksjer forrige uke.

Av og til er alle stjernene på linje. Det var tilfellet for Innsideporteføljen denne gangen. Mens hovedindeksen ved Oslo Børs er opp 0,5 prosent siden sist, steg hver og en av aksjene i porteføljen med mellom 1,8 prosent og 10,7 prosent.

Nykommer Nel steg aller mest. Aksjen har vært en av årets store børsraketter, men hadde fått litt juling etter uro rundt den amerikanske samarbeidspartneren Nikola Motors, som Nel også er aksjonær i. Vi tok aksjen inn i porteføljen forrige uke etter at IR- og kommunikasjonsansvarlig Bjørn Simonsen trosset uroen og kjøpte aksjer for halvannen million kroner. Så langt har det vist seg som et utmerket kjøpssignal.

Innsideporteføljen steg hele 5,6 prosent, og meravkastningen er den nest høyeste hittil i år.

Dette skjer etter en litt slapp periode for porteføljen. I seks av de foregående åtte ukene gjorde hovedindeksen det bedre. Innsideporteføljen har likevel ligget foran i året sett under ett. Hittil i år er porteføljen ned 0,9 prosent, mens hovedindeksen er ned 9,8 prosent. Dette er basert på oppdateringer fredager klokken 12.

Kid har steget 40 prosent siden vi tok aksjen inn i porteføljen i mai, og er nå den av aksjene i porteføljen med høyest akkumulert avkastning. Men B2Holding og Sats har falt i kurs siden vi tok dem inn i henholdsvis august og september.

Storfiskene kjøper

Kjøpslisten er denne uken dominert av kjøpere som eier mye i de respektive selskapene fra før.

Det klareste eksempelet er som så ofte ellers John Fredriksen, som har kjøpt for nær 9,7 millioner kroner (fordelt på to børsmeldinger) i Avance Gas , som han nå kontrollerer mer enn 25 prosent av.

Det har også vært store kjøp fra sentrale aksjonærer i Goodtech . Holmen Industri, som er representert i styret av styreleder Stig Grimsgaard Andersen og Karl-Erik Staubo, har kjøpt for 3,4 millioner kroner og eier nå 13,4 prosent av selskapet. Dessuten har styremedlem Åge Westbø kjøpt for 900.000 kroner.

I Itera har konsernsjef Arne Mjøs kjøpt aksjer for rundt 1 million kroner. Han eier nå 32,5 prosent av selskapet.

For øvrig er de innmeldte innsidekjøpene relativt små. Vi gjør ingen endringer i porteføljen denne gangen.

Innsideporteføljen 2020 - uke 40 Selskap Tatt inn Kjøpskurs Stop loss (70 %) Forrige uke Siste kurs Avkastning totalt Avkastning siste uke Kid* 22.05.2020 62,00 43,40 84,20 86,60 39,7 % 2,9 % B2Holding 21.08.2020 6,46 4,52 5,79 6,25 −3,3 % 7,9 % Sats 04.09.2020 18,80 13,16 17,94 18,26 −2,9 % 1,8 % XXL 18.09.2020 25,08 17,56 25,36 26,50 5,7 % 4,5 % Nel 25.09.2020 15,40 10,78 15,40 17,05 10,7 % 10,7 % *Kid gikk eks. utbytte 1,20 kroner 28. mai. Beløpet er lagt til siste kurs.

Differansen

Innsideporteføljen Hovedindeksen Differansen Siste uke 5,56% 0,48% 5,08% Hittil i år −0,93% −9,77% 8,84%

Ukens innmeldte innsidekjøp Selskap Innsider Verdi (tusen kr) Andel* OKEA Erik Haugane, adm. direktør 392,0 33,1% Itera Arne Mjøs, konsernsjef 103,3 0,0% Magnora Torstein Sanness, styreleder 563,7 28,1% Magnora Erik Sneve, adm. direktør 563,7 5,0% Magnora Bård Olsen, finansdirektør 19,4 4,8% Magnora Theis Hanang Pedersen, sjef for forretningsutvikling og strategi 51,0 39,7% Itera Arne Mjøs, konsernsjef 954,3 0,3% B2Holding Trond Kristian Andreassen, styremedlem 242,9 24,2% Avance Gas John Fredriksen 8 700,5 2,5% Goodtech Stig Grimsgaard Andersen, styreleder og styremedlem Karl-Erik Staubo. Holmen Industrier kjøper 3 400,0 13,0% Avance Gas John Fredriksen 952,0 0,3% North Energy Rachid Bendriss, finansiell rådgiver 112,2 0,7% North Energy Didrik Leikvang, finansiell rådgiver 112,2 0,9% Goodtech Åge Westbø, styremedlem 921,8 5,9% Sum

17 089,0 -