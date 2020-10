Soleklar seier til OsloMet

Aksjegruppen OsloMet gjorde det klart best i forrige uke, med en avkastning på hele 4,7 prosent. Oppturen medfører at laget etter to uker også har den foreløpige ledelsen. Hittil er bare OsloMet og UiOs finans- og investeringsforening (Universitetet i Oslo) i pluss.

Mange sterke aksjer

OsloMet-porteføljen består av skarve seks aksjer, og av disse var fire opp med over 5 prosent i forrige uke.

Avance Gas Holdings ( ) toppet avkastningslisten, med et kursløft på mer enn 15 prosent.

Selskapet transporterer LPG og er en av verdens største eiere og operatører av store gasskip, såkalte VLGC-er. På Nordnet-bloggen påpeker OsloMet at det nylige salget av «Avance 2003» styrker balansen og gir Avance Gas en hyggelig kontantbeholdning. I tillegg er installeringen av snart påkrevde scrubbere godt i gang.

«Med en inntjening på 1,32 dollar per aksje i de seneste 12 månedene, samt daglige spotrater på over 40.000 dollar, ser vi en potensiell oppside i aksjen», skriver gruppen.

Sterk kursoppgang

Protector Forsikring ( ) og Bakkafrost ( ), to andre OsloMet-investeringer, fikk kursløft på henholdsvis 10 og 11 prosent.

«Vi er optimistiske og ser et stort potensial for solide resultater», erklærer laget om forsikringskonsernet.

«Dagens kurs bør være en attraktiv mulighet til å plukke opp et selskap med over gjennomsnittlig kvalitet og gode framtidsutsikter, til en under gjennomsnittlig pris.»

Når det gjelder oppdretteren Bakkafrost, venter OsloMet en sterkere etterspørsel og høyere priser for laks. Selskapet selger stor fisk av høy kvalitet og kan følgelig ta bedre betalt enn mange rivaler. I tillegg har veksten vært høy, samtidig som beliggenheten på Færøyene gir konkurransefordeler, ifølge Oslo-studentene.

Analytikerne sliter

For øvrig fortsetter tradisjonen med at analytikernes fem best likte aksjer gjør det betydelig verre enn Hovedindeksen og studentgruppenes aksjevalg.

I forrige uke var proffenes mindreavkastning på 0,2 prosentpoeng, og siden denne rundens start den 18. september ligger favorittaksjene 0,8 prosentpoeng bak markedet.

Ifølge Nordnet er Aker ( ) og Austevoll Seafood Group ( ), som nylig ble tatt inn, mest populære blant analytikerne. Begge får utelukkende «strong buy»-anbefalinger, men har tapt verdi, etter at de ble inkludert i analytikerporteføljen.