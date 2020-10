HISTORIEN GJENTAR SEG: «Når fasiten skal gjøres opp for 2020-tallet, tipper jeg at historien nok en gang har gjentatt seg. Entusiasmen for teknologi og grønne aksjer vil ha sloknet, mens råvaremarkedet igjen vil ha svingt fra å være over- til underforsynt,» skriver Dovre-forvalter stig Myrseth. Foto: Dreamstime