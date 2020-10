Jusstudenter tok gullet

Juridisk Finansklubb UiB (Universitetet i Bergen) tjente 2,7 prosent i forrige uke, som følge av sterk kursoppgang for Kongsberg Automotive og Storebrand . De to aksjene steg med henholdsvis 11,1 og 11,8 prosent.

Forsikringsselskapet overrasket på onsdag positivt med sine tall for tredje kvartal.

Periodens inntekter ble på 26,4 milliarder kroner, mot 18,2 milliarder kroner et år tidligere, og resultatet før skatt økte fra 585 til 889 millioner kroner.

Tapte 31 prosent

Etter ukens opptur utgjør Juridisk Finansklubb UiBs foreløpige avkastning 5,6 prosent.

Dermed har laget også gjort det best, siden den 18. september, da denne runden av Skoleduellen startet.

Børsgruppen Nord (Handelshøgskolen i Bodø) befinner seg i den andre enden av skalaen. Etter en ukentlig nedtur på over 31 prosent, har laget tapt nesten en tredel av sin startkapital. Bodø-studentene har investert i enkelte svært volatile aksjer, og deres ukentlige plasseringer har svingt mellom svært høyt opp og svært langt ned.

Urealistiske håp

I forrige uke ble ArcticZymes Børsgruppen Nords bane.

Farmasimyggens aksjekurs stupte nær 30 prosent, til tross for at torsdagens kvartalsrapport viste en inntektsvekst på rundt 40 prosent og at underskuddet på 500.000 kroner ble snudd til ni millioner kroner i pluss.

Investorene hadde tilsynelatende ventet enda bedre resultater. Finansdirektør Børge Sørvoll kommenterte til pressen at han hadde vanskelig for å forstå den dramatiske nedturen. Børsgruppen Nord valgte selv å dumpe aksjen, i stedet for å vente på en potensiell rekyl.

Utrolig nok stupte også et par andre av lagets aksjer med over ti prosent i løpet av uken. Atlantic Sapphire var ned med 11 prosent, mens en femdel av Goodtechs verdi forduftet. Storebrand og Havyard Group gjorde det derimot svært bra, med oppturer på rundt 12 prosent.

Satset på Norbit

For øvrig diskuterte Finansgruppen Verdi NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) sin investering i Norbit . Laget kaller aksjen «vår billige eksponering mot teknologisektoren på Oslo Børs.» Den lave prisingen skyldes delvis at lite visibilitet og avventende prosjekter i enkelte segmenter i år har skapt utfordringer for Norbit.

Topplinjen og marginene var i første halvår noe under nivået et år tidligere, men studentene venter høyere priser, idet verden legger coronakrisen bak seg.

«Med eller uten pandemien vil lastebiler fortsette å kjøre, og utbyttingen av Europas 12,5 år gamle flåte bør slå positivt ut på Norbits "Smart Tachograf”-salg,» hevder de videre.

«Denne potensielle veksten er tilsynelatende ikke priset inn, gitt Norbits P/E på rundt 11, basert på 2019-inntjeningen.»