Aksjonærendringer blant utvalgte investorer på Oslo Børs viser at tidligere aksjemegler Ketil Skorstad gjennom sine heleide selskaper Tigerstaden, Tigerstaden Invest og Tigerstaden Marine har tatt grep i porteføljen.

Skorstad har flyttet eksponeringen mot Øystein Stray Spetalens Arribatec fra sitt selskap Leoville til Tigerstaden. Investoren eier 9,9 millioner aksjer i selskapet.

Skorstad har også solgt aksjer i ELOP, men eier fremdeles over 6,6 prosent av selskapet gjennom sine to investeringsselskaper. Tidligere i år kom Skorstad med et godt råd om aksjemarkedet til Finansavisen.

Sundt, med Christian Ringnes som styreleder og skipsreder Christian Gruner Sundt som styremedlem, har også solgt seg ned i vindselskapet Magnora.

I går ble det også klart at Aker Capital kjøpte samtlige av Ocean Yields aksjer i Solstad Offshore.

Endringene i aksjonærlistene vises i hovedsak to dager etter at hendelsen har oppstått, såkalt T+2 dager. Endringene kan stamme fra ordinært kjøp eller salg, men også fra andre typer transaksjoner eller hendelser.

Listen viser investorer som er blant de 50 største aksjonærene i selskapene.