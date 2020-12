Her er USAs verste aksjer i 2020

Da pandemien rystet aksjemarkedet i mars så det ikke ut til at 2020 skulle bli et godt år for aksjemarkedet, men lave renter fra Federal Reserve, direkte aksjestøtte og investorenes umettelige appetitt for teknologiaksjer, sørget for at det ble nettopp det.

Mange aksjer klatret, men en hel del falt også tungt og spesielt i to sektorer: Olje og reiseliv.

Her er en oversikt over sektorenes prestasjon i 2020:

Sektorutvikling 2020 S&P 500-sektor Endring 2020 IT 42.6% Sykliske forbruksvarer 31.4% Kommunikasjo 22.1% Materialer 16.3% Helse 9.7% Industri 8.4% Essensielle forbruksvarer 7.2% Verktøy -4.7% Finans -5.4% Bolig -6.0% Energi -37.4%

Spesielt oljeaksjene og reiselivsaksjene var sektorene som gjorde det verst, ettersom pandemien sørget for en rask nedstengning av hele verden. Ingen reiser, ingen penger til olje og reiseliv.

Her er en oversikt over enkeltaksjene som falt mest i 2020:

Verste aksjer 2020 Selskap Industri Kursendring 2020 Occidental Petroleum Olje og gass −58% Carnival Hotell/Cruise −57% Norwegian Cruise Line Holdings Hotell/Cruise −56% TechnipFMC Oljeservice −56% Marathon Oil Olje og gass −51% HollyFrontier Oljeraffineri −50% United Airlines Luftfart −50% Oneok Olje og gass −49% Diamondback Energy Olje og gass −49% Schlumberger Oljeservice −46% National Oilwell Varco Oljeservice −46% Royal Caribbean Hotell/Cruise −45% Apache Olje og gass −44% Vornado Realty Bolig −44% Wells Fargo Bank −44% American Airlines Luftfart −44% Simon Property Bolig −43% EOG Resources Olje og gass −42% Valero Energy Oljeraffineri −41% Devon Energy Olje og gass −41%

Og her er meglerhusenes anbefalinger til disse aksjene:

Meglerhusenes anbefalinger Selskap Kjøpsanbefaling Holdanbefalig Salgsanbefaling Siste kurs Kursmål Oppsidepotensial Occidental Petroleum Corp. 17% 66% 17% $17.40 $16.73 −4% Carnival Corp. 11% 68% 21% $21.71 $17.95 −17% Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 35% 59% 6% $25.53 $22.46 −12% TechnipFMC PLC 70% 23% 7% $9.41 $10.90 16% Marathon Oil Corp. 33% 54% 13% $6.63 $7.69 16% HollyFrontier Corp. 37% 53% 10% $25.22 $29.44 17% United Airlines Holdings Inc. 39% 44% 17% $43.92 $46.29 5% Oneok Inc. 32% 56% 12% $38.41 $37.30 −3% Diamondback Energy Inc. 90% 10% 0% $47.63 $59.90 26% Schlumberger NV 70% 27% 3% $21.57 $24.84 15% National Oilwell Varco Inc. 44% 40% 16% $13.56 $13.42 −1% Royal Caribbean Group 33% 50% 17% $72.89 $67.54 −7% Apache Corp. 39% 58% 3% $14.21 $16.00 13% Vornado Realty Trust 15% 54% 31% $36.98 $41.55 12% Wells Fargo & Company 48% 48% 4% $29.93 $33.89 13% American Airlines Group Inc. 18% 27% 55% $16.06 $11.36 −29% Simon Property Group Inc. 35% 65% 0% $85.48 $92.00 8% EOG Resources Inc. 74% 26% 0% $48.94 $63.09 29% Valero Energy Corp. 91% 4% 5% $55.09 $64.11 16% Devon Energy Corp. 80% 20% 0% $15.35 $18.64 21%

Seks av aksjene har en majoritet som anbefaler kjøp, og meglerhusene ser en tosifret økning i kursen til neste år. Samtlige av disse er inkludert i olje- og gassektoren.