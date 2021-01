Saga Pure ga kanonår for Innsideporteføljen

Status for Innsideporteføljen i 2020 er en avkastning på 50,4 prosent. Hovedindeksen er opp 3,8 prosent i samme periode. Meravkastningen er den høyeste siden 2009. Siden forrige oppdatering for to uker siden er porteføljen opp 22 prosent.

Innsideporteføljen har ligget foran hovedindeksen i det meste av året som er gått, men nesten hele avkastningen og meravkastningen kan tilskrives én aksje i desember. Saga Pure ble – under navnet Saga Tankers – tatt inn i porteføljen i slutten av oktober, basert på kjøpene til styreleder Martin Nes, styremedlem Yvonne Sandvold og finansdirektør Espen Lundaas.

Inngangskursen 23. oktober var 1,19 kroner. Så sent som 10. desember var kursen 1,65 kroner. Men én uke senere (vår forrige oppdatering) hadde kursen gått til 2,58 kroner, og ved nyttår var kursen 4,80 kroner. Firedobling av kursen kan vi leve med. Eventuelle korreksjoner i kjølvannet av en eksponentiell kursoppgang får heller komme i 2021.

Saga Pure har meldt om flere transaksjoner de seneste ukene, blant annet om en 11,7 prosent eierandel i Horisont Energi, som snart selv skal noteres.

Innsiderne vet noe

Ideen bak Innsideporteføljen er i all sin enkelhet å følge med på offisielle innsidekjøp og velge aksjer ut fra hvilke av dem som ser mest interessante ut. Innsiderne vet mye om hva som skjer, hva som kan skje og hva som er relevante drivere, og ikke alt dette er så presist eller håndfast at markedet må opplyses om det. Men aksjekjøpene må bedriftenes ledelse og styremedlemmer opplyse om.

Ikke ethvert innsidekjøp er til å stole på, heller ikke kjøpene vi etter beste evne baserer oss på. Fra uke til uke går Innsideporteføljen opp og ned i forhold til markedet. Over tid har imidlertid porteføljen gjort det bra. Før 2020 har Innsideporteføljen slått det brede markedet i 21 av 24 år, basert på en enkel avkastningsmåling (ikke risikojustert!).

Tosifret uke etter uke

Meravkastningen de seneste ukene er likevel uten sidestykke. Vi har historiske avkastningstall siden 2008 lett tilgjengelig. Frem til desember 2020 har Innsideporteføljen oppnådd en meravkastning på over 10 prosentpoeng på en uke bare en håndfull ganger, tre i 2009 og én i 2010. Nå har vi hatt det i to oppdateringer på rad.

Siden forrige gang er Innsideporteføljen opp 22 prosent, mens hovedindeksen ved Oslo Børs er opp 3,4 prosent. Selv uten kanonavkastningen i Saga Pure ville porteføljen steget med 5 prosent, etter oppgang på bred front. Saga Pure steg 86 prosent denne gangen, mens for eksempel NRC Group har lagt på seg 15 prosent. I forbindelse med julen har vi riktignok ikke oppdatert porteføljen på to uker, så aksjene har for anledningen hatt litt ekstra tid å stige på.

Vi gikk i oktober over til å oppdaterer kursene ved børsslutt torsdager, men børsens siste 2020-kurser er fra onsdag. Tidligere ble kursene oppdatert klokken 12 fredager.

Ett bytte

På tampen av fjoråret var det innsidekjøp i ett selskap som skilte seg ut, og da tenker vi ikke på at det har vært flere kjøp i Saga Pure. BEWi , som produserer ekspandert polystyren (EPS) til emballasje og isolasjon av for eksempel laks, ble 18. desember flyttet fra Euronext Growth til hovedlisten ved Oslo Børs. Styremedlem og tidligere BEWi-sjef Rik Dobbelaere har kjøpt aksjer for 2,1 millioner kroner fordelt på et par børsmeldinger. Han eide ikke aksjer i selskapet fra før.

RELATIV FERSK: BEWi ble notert på EuroNext Growth (gamle Merkur Markets) i høst, og flyttet til hovedlisten 18. desember. Foto: NTB

Vi tar ut oppdrettsaksjen Mowi , der vi kan notere oss for en avkastning på 24 prosent siden 6. november.

Innsideporteføljen 2020 - uke 53 Selskap Tatt inn Kjøpskurs Stop loss (70 %) Forrige uke Siste kurs Avkastning totalt Avkastning siste uke Saga Pure 23.10.2020 1,19 0,83 2,58 4,80 303,4 % 86,0 % SpareBank 1 Nord-Norge 30.10.2020 61,90 43,33 73,80 74,60 20,5 % 1,1 % NRC Group 04.12.2020 25,00 17,50 27,60 31,75 27,0 % 15,0 % Protector Forsikring 11.12.2020 53,80 37,66 57,70 59,60 10,8 % 3,3 % BEWi 31.12.2020 23,00 16,10 Ny 23,00 Ny Ny UT Mowi 06.11.2020 153,65 107,56 182,35 191,00 24,3 % 4,7 %

Differansen

Innsideporteføljen Hovedindeksen Differansen Siste uke 22,04% 3,37% 18,67% Hittil i år 50,42% 3,75% 46,67%

Ukens innmeldte innsidekjøp Selskap Innsider Verdi (tusen kr) Andel* BRAbank Jan Kleppe, styremedlem 153,2 10,5% Høland og Setskog Sparebank Åsmund Ingar Krogstad, styremedlem 19,8 24,8% Høland og Setskog Sparebank Ragnhild Hauglum, styremedlem 49,6 66,7% Wow Henrik Badin, CEO (nærstående kjøper) 100,1 0,0% Norwegian Finans Holding Karstein Holen, teknisk direktør 100,2 93,8% Gaming Innovation Group Petter Nylander, styreleder 407,7 37,2% Arribatec Solutions Else Thoresen Snedstrup, HR-direktør 343,7 35,8% Bonheur Bente Hagem, styremedlem 179,5 100,0% Axactor Hans Harén, styremedlem 219,3 100,0% Romsdals Sparebank Lasse Iversen, styremedlem 84,2 100,0% BEWi Rik Dobbelaere, styremedlem 1 288,8 100,0% BRAbank Jan Kleppe, styremedlem 106,8 6,9% Goodtech Åge Westbø, styremedlem 771,1 2,9% MPC Container Ships Darren Maupin, styremedlem (kjøper er Pilgrim Global ICAV) 509,3 0,3% Saga Pure Øystein Stray Spetalen, styremedlem 8 700,0 1,5% Hofseth BioCare Roger Hofseth, adm. direktør 505,0 0,1% Arendals Fossekompani Kristine Landmark, styremedlem 230,1 8,8% BEWi Rik Dobbelaere, styremedlem 849,6 39,1% Höegh LNG Sveinung J.S. Støhle, konsernsjef 155,2 4,8% RomReal Kjetil Grønskag, styreleder og konsernsjef 55,9 0,7% Saga Pure Øystein Stray Spetalen, styremedlem 12 300,0 1,5% Saga Pure Bjørn Simonsen, adm. direktør 984,0 1,3% Saga Pure Martin Nes, styreleder 1 230,0 13,0% Saga Pure Espen Lundaas, finansdirektør 1 230,0 13,0% MPC Container Ships Darren Maupin, styremedlem (kjøper er Pilgrim Global ICAV) 4 175,5 2,8% Sum

34 748,6 -