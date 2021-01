Fjoråret ga både oppturer og nedturer for aksjemarkedet verden over. Her i Norge ble spesielt oljeservice og luftfart hardt rammet, og aksjer som Norwegian, Solstad Offshore og Borr Drilling falt over 90 prosent i fjor.

Men når en aksje faller tungt kan det by på yndede kjøpsmuligheter og en saftig opptur kan ligge der fremme og vente.

Her følger meglerhusenes anbefalinger for Oslo Børs' verste aksjer i 2020.

Se komplett oversikt i tabellen i bunnen av saken.

Norwegian

På toppen – eller bunnen alt ettersom hvordan man ser det – av taperlisten finner vi Norwegian. Aksjen ble totalsmadret i fjor og gjeldskonverteringer og emisjoner har gang på gang vannet ut småaksjonærene.

Analytikerne har flyktet fra aksjen, og tilbake i november skrev siste store norske meglerhus analyse om selskapet.

Analytiker Petter Nystrøm i ABG Sundal Collier Foto: Privat

«Etter vår oppfatning er aksjen nærmest verdiløs. Hva utfallet av konkursbeskyttelsen blir er ukjent, men vi mener det å kjøpe aksjen og håpe på rask gevinst når selskapet restrukturerer, er en dårlig idé», sa analysesjef i SpareBank 1 Markets Lars-Daniel Westby til Finansavisen den gang.

Én daytrader fra Sverige mener imidlertid aksjen kan gå til 1.000 kroner.

«Det å ha et hjemmemarked som er lønnsomt, er en stor fordel. Klarer de å ha rundt 40 fly etter restruktureringen, kan dette være et bra case», mener Petter Nystrøm i ABG Sundal Collier.

– Særdeles spennende

Starten av 2020 bød på et tydelig positivt momentum i både seismikk og rigg, men etter at pandemien slo til med full styrke og brent-oljen falt til lavt 20 dollar per fat, ble oljeservicesektoren offer for kontraktskanselleringer og minimalt med ny aktivitet.

– Oljeselskapene var på dette tidspunktet mer opptatt av å løse sine kontantstrøm- og logistikkproblemer enn de var av å fokusere på servicevirksomhet, sier Fredrik Stene i Clarksons Platou Securities til Finansavisen.

Analytiker Fredrik Stene i Clarksons Platou Securities Foto: Clarksons Platou Securities

Nå er oljen tilbake til over 50 dollar fatet, men Stene tror pandemien vil sette dype spor også i 2021. Analytikeren ser et relativt flatt år i 2021 ettersom arbeidet som etterspørres har oppstart sent i 2021 eller 2022.

– Jokeren her er selvfølgelig hvordan segmentet tilpasser seg på tilbudssiden, sier Stene.

Det er også mange restruktureringsprosesser i gang, noe som igjen betyr at det er rimelig å forvente sammenslåinger og oppkjøp når disse prosessene er ferdig.

– Fra dette perspektivet ser 2021 ut til å bli særdeles spennende, sier Stene.

Shelf Drilling

Vidar Lyngvær, analytiker i SpareBank 1 Markets, har salgsanbefaling og kursmål på 1 krone. Han mener selskapet muligens har den beste ledelsen i industrien, og at det har gjort så godt som alt riktig gjennom krisen.

– Dessverre er også disse betinget av markedet, sier han.

Vidar Lyngvær i SpareBank 1 Markets Foto: Iván Kverme

Han påpeker at obligasjonsgjelden er dyr, og at selskapets ordrereserve er blitt påvirket av termineringer gjennom fjoråret. Han vil derfor helst se at kapitalstrukturen blir restrukturert så selskapet får lavere rentebelastning.

– Obligasjonen var sist omsatt på rundt 45 prosent av par, så det er trolig bedre risk/reward å kjøpe obligasjonen enn å kjøpe aksjen, sier Lyngvær.

Analytikeren nevner også at salget av riggen Journey for 78 millioner dollar, nesten 660 millioner kroner, var «svært godt strukturert, og salget gir kjærkommen cash i kassa».

Awilco Drilling

Oljeserviceselskapet Awilco Drilling gikk et dramatisk år i møte og fikk begge sine nybygg terminert i 2020. Det første ble terminert i juni, og det andre i desember.

– Etter at selskapet har kansellert begge sine nybygg, handler alt om arbitrasjen med Keppel. Den kommer til å ta tid, med det er rundt 100 millioner dollar i potten målt mot dagens marekdsverdi på 28 millioner dollar, sier Lukas Daul, analytiker i ABG Sundal Collier til Finansavisen.

Daul anbefaler hold og har satt kursmålet til 3 kroner i aksjen. SpareBank 1 Markets har imidlertid ståltro på aksjen og hevet nylig sitt kursmål til 5 kroner.

Lukas Daul, analytiker i ABG Sundal Collier Foto: Eivind Yggeseth

Borr Drilling

Clarksons Platou mener den nåværende aksjekursen i Borr Drilling reflekterer opsjonsverdien i selskapet og setter sin anbefaling på aksjen til nøytral med et kursmål 7,60 kroner.

«Borr Drilling forblir etter vårt syn high risk, high reward», skriver Clarksons Platou.

Lyngvær oppgraderer til nøytral med et kursmål på 7,50 kroner.

– Du bør sannsynligvis lukke shortposisjonen din i Borr i forkant av mulige triggere. Eksempler på det er salg av eiendeler, spin-offs og kontraktsforlengelser, sier han.

PGS

Frederik Lunde, analysesjef i Carnegie, omtaler PGS som «et lite håp».

– De er avhengig av en kraftig bedring i seismikkmarkedet. Balansen er syltynn, sier han.

Tommy Johannessen, analytiker i SpareBank 1 Markets sier til Finansavisen at synet på PGS er under vurdering for øyeblikket.

Christian Frederik Lunde, analysesjef i Carnegie Foto: Ivan Kverme

Seadrill

Seadrill er inne i en restruktureringsprosess, og har vært veldig tydelige på at egenkapitalen løper risiko for å ende opp uten noe etter en Chapter-11-prosess.

Lyngvær i SpareBank 1 Markets påpeker at markedsverdien utgjør 1 prosent av enterprise value, og dermed er umulig å verdsette.

– Det har vært transaksjoner i sikret bankgjeld i Seadrill på under 20 prosent av pålydende. Da er det svært lite håp for at egenkapitalen får noen innhenting, sier Lyngvær.

Lunde levner ikke stort håp til Seadrill.

– Det interessante er hvordan selskapet ser ut etter restrukturering, sier han.

PCI Biotech

PCI Biotech opplevde et markant fall tilbake i oktober da det ble kjent at legemiddelkjempen AstraZeneca, som nå står for én av coronavaksinene som i disse dager rulles ut, ikke ville gå videre med PCI Biotechs teknologi.

Adam Karlsson, biotek og pharma-analytiker i ABG Sundal Collier Foto: LinkedIn

Det resulterte i kursmassakre og biotek-aksjen falt hele 51,5 prosent på én dag.

Adam Karlsson, analytiker i ABG Sundal Collier, har imidlertid ståltro på aksjen og ser hele 30 prosents oppside.

– Aksjen falt tungt da den forventede avtalen med AstraZeneca uteble. Det var naturligvis negativt, men nedgangen var en overreaksjon etter vår mening, sier Karlsson til Finansavisen.

ABG-analytikeren mener at når man vurderer fimaChem-delen av PCI Biotechs drift – selskapets lengst fremskredne medisin mot kreft i gallegangen – «får vi en verdi som motiverer en aksjekurs på 37 kroner».

Binære zombieaksjer

En del av aksjene i oversikten under har ikke kursmål og dermed ikke oppsidepotensial. Flere av meglerhusene anser aksjene som ikke-investerbare.



– Selskapene er ikke aksjer med nevneverdig market cap eller interesse fra investorer. Man kan sikkert se muligheter i dem nettopp av den grunn, men det er binære zombieaksjer med risikable balanser, sier Lunde.