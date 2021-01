Bakrus for Innsiden etter festen før nyttår

Innsideporteføljen starter 2021 med å falle 3,8 prosent. Dessuten fortsetter børsen oppgangen og er opp 1,8 prosent, så porteføljen har allerede en del å hente inn igjen i år.

I fjor steg Saga Pure 303 prosent og NRC Group 27 prosent i etterkant av å ha blitt tatt inn i Finansavisens Innsideportefølje i henholdsvis slutten av oktober og begynnelsen av desember. Det bidro sterkt til at Innsideporteføljen steg 50 prosent i 2020, mens hovedindeksen bare steg et par prosent. Men den første uken av 2021 faller disse aksjene med henholdsvis 12,1 prosent og 7,2 prosent.

«Firedobling av kursen kan vi leve med. Eventuelle korreksjoner i kjølvannet av en eksponentiell kursoppgang får heller komme i 2021,» skrev vi om Saga Pure i oppdateringen av Innsideporteføljen for én uke siden, men det var ikke ment som noe ønske.

De øvrige aksjene i porteføljen var denne uken uendret eller steg noe. Protector Forsikring gjorde det best med en oppgang på 3,9 prosent. Vi oppdaterer porteføljen én gang i uken, ved børsslutt torsdager.

Mange Axactor-kjøp

En bataljon med innsidere har kjøpt aksjer i Axactor . Styreleder Glen Ole Rødland har kjøpt for 8 millioner kroner, adm. direktør Johnny Tsolis for 1 million kroner og stabssjef Vibeke Ly for 1,1 millioner kroner, foruten flere mindre kjøp. Rødland og Ly hadde ikke aksjer i Axactor fra før.

KJØPER I AXACTOR: Styreleder Glen Ole Rødland. Foto: Iván Kverme

Disse kjøpte imidlertid til kurs 8 kroner i forbindelse med en emisjon, mens sluttkursen torsdag var 9,83 kroner. 23 prosent kursoppgang før vi har fått sjansen til å reagere er litt i det meste laget.

For øvrig er de fleste kjøpene denne uken forholdsvis små. I tillegg til kjøpene vi ha ramset opp i tabellen, har det vært en del kjøp knyttet til aksjespareprogrammer eller incentivprogrammer. Disse ser vi bort fra, ettersom de skjer til betingelser som den vanlige aksjekjøper kan se langt etter, riktignok gjerne også med bindingstid. Denne uken gjelder det blant annet Scatec SCATC, Bakkafrost , noen sparebanker og de fleste innmeldte kjøpene i OKEA .

Vi gjør ingen endringer i porteføljen denne uken.

Innsideporteføljen 2021 - uke 1 Selskap Tatt inn Kjøpskurs Stop loss (70 %) Forrige uke Siste kurs Avkastning totalt Avkastning siste uke Saga Pure 23.10.2020 1,19 0,83 4,80 4,22 254,6 % −12,1 % SpareBank 1 Nord-Norge 30.10.2020 61,90 43,33 74,60 74,90 21,0 % 0,4 % NRC Group 04.12.2020 25,00 17,50 31,75 29,45 17,8 % −7,2 % Protector Forsikring 11.12.2020 53,80 37,66 59,60 61,90 15,1 % 3,9 % BEWi 31.12.2020 23,00 16,10 23,00 23,00 0,0 % 0,0 %

Differansen

Innsideporteføljen Hovedindeksen Differansen Siste uke −3,77% 1,77% −5,54% Hittil i år −3,77% 1,77% −5,54%

Ukens innmeldte innsidekjøp Selskap Innsider Verdi (tusen kr) Andel* MPC Container Ships Darren Maupin, styremedlem (kjøper er Pilgrim Global ICAV) 417,4 0,3% Axactor Glen Ole Rødland, styreleder 8 000,0 100,0% Axactor Terje Mjøs, styremedlem 800,0 50,0% Axactor Johnny Tsolis, adm. direktør 1 040,0 7,6% Axactor Teemu Alaviitala, finansdirektør 300,0 96,4% Axactor Robin Knowles, investeringsdirektør 200,0 8,2% Axactor Arnt André Dullum, driftsdirektør 220,0 28,0% Axactor Vibeke Ly, stabssjef 1 070,0 100,0% Axactor Kyrre Svae, sjef for strategi og IR 268,0 29,8% Vistin Pharma Magnus Tolleshaug, kommersiell direktør 173,0 50,0% BRAbank Jan Kleppe, styremedlem 124,0 7,3% OKEA Trond Omdal, IR-direktør 259,0 25,0% Sum

12 871,4 -