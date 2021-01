Den blå bølgen er tilbake

Mot forventning vant demokratene begge senatsetene i forrige ukes valg. Med det får de knappest mulig flertall i Senatet, og dermed full kontroll over både presidentskapet og Kongressen.

For president Joe Biden blir det nå mye lettere å gjennomføre sin valgplattform, noe som innebærer at økt offentlig pengebruk, en akselerering av det grønne skiftet og styrkede borgerrettigheter vil bli prioritert over gjeldsnedbygging.

En progressiv retning

De foregående demokratiske presidentene, Barack Obama og Bill Clinton, var begge sentrumsorienterte politikere som søkte tverrpartistøtte. Siden da har polariseringen tydeliggjort seg mest på den republikanske siden, men samme underliggende trend har funnet sted i begge leirer.

Den innkommende administrasjonen må nå blidgjøre sin velgerbase, og med full kontroll blir ikke kravene mindre. Dette innebærer en politisk vridning i progressiv retning.

Der Obama brukte sitt politiske krutt på helsereform, er økende sosial ulikhet og dets konsekvenser fanesaken demokratene nå vil angripe. Det er sannsynlig at en mer ekspansiv finanspolitikk, direkte pengeoverføringer og heving av minstelønnen er virkemidler som vil bli brukt.

De gode nyhetene

I første omgang har demokratene lovet at den snarlige direkte utbetalingen til hver amerikaner blir økt til 2000 dollar. Dette innebærer i så fall at amerikanerne vil få minst 300 milliarder dollar ekstra inn på konto i løpet av våren.

Selv om mesteparten av pengene vil gå til husholdningsutgifter, finner nok noe veien til aksjemarkedet også.

Den gjennomsnittlige markedsavkastningen i det første året til demokratiske presidenter med full støtte i Kongressen har vært rundt elleve prosent. Utsiktene til økt kapitaltilsig vil hjelpe til å opprettholde denne trenden.

Understøtter sektorrotasjon

Blå bølge i USA er også gode nyheter for sykliske aksjer. For det første vil mer offentlig pengebruk og en bedre husholdningsøkonomi lede til en høyere veksttakt og stigende inflasjon. De lange rentene har allerede begynt å prise inn dette.

For det andre forsterkes den politiske risikoen mot teknologigigantene med demokratene ved roret.

I tillegg vil et større handelsunderskudd øke presset nedover i dollaren og dermed skape en positiv spiral for råvarepriser. Kombinasjonen fører trolig til at rotasjonen inn i de sykliske sektorene forsterkes.

De dårlige nyhetene

Økte offentlige utgifter er tenkt finansiert gjennom en delvis reversering av skattekuttene fra 2018.

Hvis selskapsskatten heves til kommunisert nivå, vil det kunne redusere inntjeningsestimatene for S&P 500 med opp mot ni prosent.

Jeg tror samtidig ikke at skatteøkning vil være noen førsteprioritet midt i en økonomisk krise og at dette isteden introduseres til neste år. Med et knapt flertall i Senatet kan det også tenkes at økningen blir mindre for å få nok oppslutning.

Isteden er sjansen for at Federal Reserve reduserer sine obligasjonskjøp tidligere enn ventet mer bekymringsverdig. En raskere bedring i økonomien vil kunne medføre at det skjer allerede til høsten.

Et grønt skifte

Demokratenes plattform er også langt mer miljøvennlig, og Joe Biden sin investeringsplan har et klart grønt preg. I tillegg ligger det i kortene at de regulatoriske forholdene blir vridd i favør av energiskiftet.

Til nå har kapitaltilsiget i ESG-fond primært kommet fra Europa, men amerikanske investorer har i større grad bidratt de siste månedene. Med en blå bølge tipper jeg trenden vil akselerere og dermed at festen i ESG-aksjer fortsetter fremover.

Gitt overvekten av sykliske og miljørelaterte selskaper peker Oslo Børs seg ut som en vinnerbørs over de neste årene.

Forsikring inn

Storebrand får denne uken innpass i Dovre-porteføljen. Kombinasjonen av stigende lange renter og en moderat multippelprising gjør aksjen attraktiv.

I tillegg fremstår selskapet godt posisjonert for videre vekst i ESG-relatert kapitalforvaltning.