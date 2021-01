Taperne til topps

Samtlige av deltagerne økte sin kapital i perioden 17. desember til 8. januar, da de fleste studentene fokuserte mer på julemat, gaver, familie og kanskje skigåing enn på skolearbeid og aksjeplukking. Børsgruppen Nord (Handelshøgskolen i Bodø) gjorde det aller best, med en avkastning på 22,1 prosent, mens Aksjegruppen OsloMet var nederst på listen med 3,9 prosent.

Til tross for Bodø-lagets voldsomme innhenting, ligger det fortsatt på en foreløpig sisteplass.

Siden denne runden av Skoleduellen startet, den 19. september i fjor, er Børsgruppen Nord ned med over 42 prosent. Juridisk Finansklubb UiB (Universitetet i Bergen) beholder samtidig sin ledelse, med en samlet avkastning på 47 prosent.

Hyperaktiv aksjehandel

Bortsett fra usedvanlig volatile resultater og det store foreløpige tapet, kjennetegnes Børsgruppen Nords investeringsstrategi av hyppige og mange handler.

I de seneste tre ukene ble det både kjøpt og solgt aksjer i 13 selskaper, mens fire nye ble inkludert i porteføljen, og to posisjoner ble dumpet.

Nykommerne er poLight , Borr Drilling , Archer og Scana . I alt eier Nord-laget nå hele 29 aksjer, mer enn noen annen gruppe. De fleste er i SMBer med kraftige kursbevegelser, med andre ord høybeta-investeringer som generelt stiger ekstra mye i gode børsperioder. Strategien innebærer dessuten en kontantbeholdning på nær null.

Kongsberg Gruppen røk ut

Også analytikerporteføljen slo markedet med en betydelig margin.

Hittil i denne skoleduellrunden har proffenes fem favorittaksjer gjort det nesten 10 prosentpoeng bedre enn Hovedindeksen på Oslo Børs.

I løpet av jule- og nyttårsperioden ble Kongsberg Gruppen byttet ut med Borregaard . Sistnevnte har seks «strong buy»-anbefalinger, fem «buy» og en «hold». I tillegg inneholder analytikerporetføljen Aker , Nordic Semiconductor , Austevoll Seafood og Subsea 7 .

Massevaksinering i fokus

For øvrig benyttet Børsgruppen UiA (Universitetet i Agder) anledningen til å kommentere på børsutviklingen og sine egne aksjer.

«Globale nyheter om blant annet planlegging, utsending og bruk av Pfizer-vaksinen har preget nyhetsbildet, og dessuten kom nyheten om godkjenning av Modernas vaksinekandidat,» påpeker laget på Nordnet-bloggen.

«Oslo Børs og oljeprisen har på bakgrunn av dette sakte, men sikkert vunnet nytt terreng, ogmye er etter vårt syn kanskje priset inn på nåværende tidspunkt.»

Hyggelig gevinst på Vow

Børsgruppen UiAs desiderte vinneraksjer er Vow , som hittil har gitt en urealisert gevinst på rundt 30 prosent.

Laget peker på at planer om anlegg på Follum, etablering av datterselskapet Vow Industries, samt insidekjøp i den seneste tiden har bidratt til kursoppgangen.

«Til tross for at selskapet har eksponering mot den kriserammede cruisenæringen bekreftet adm. direktør Badin at det ikke har fått noen avbestillinger tilknyttet cruise,» tilføyer UiA-studentene på Nordnets blogg.

«Etter vårt syn er ikke dette bare godt nytt for selskapet i seg selv, men gir en pekefinger på hvor viktig Vows forskjellige rense- og avfallssystemer er for cruisesektoren.»