Enda en god uke for Bodø-laget

Fondsforvaltere, rådgivere og akademikere er skjønt enige om at hyppig trading med spekulative aksjer er en suveren måte raskt å tape mye penger på. Børsgruppen Nord (Handelshøgskolen i Bodø) har likevel satset på nettopp denne strategien, og hittil i 2021 har resultatene vært gode.

I årets første uke ble avkastningen over 22 prosent, og dette ble fulgt av en opptur på nesten 3 prosent i forrige uke.

Ingen av rivalene gjorde det bedre. Imidlertid er laget fortsatt ned med 41 prosent, siden denne runden av Nordnets porteføljekonkurranse startet i september. Til sammenligning har ledergruppen, Juridisk Finansklubb UiB (Universitetet i Bergen), økt sin kapital med 40 prosent, til tross for et tap på nær 5 prosent i forrige uke.

Kjøpte 11 aksjer på en uke

Som vanlig var listen over Børsgruppen Nords handler lang og spennende.

Elleve aksjer ble kjøpt, inkludert noen nye tillegg til porteføljen; DNB , Prosafe , Endur og Ultimovacs .

I tillegg ble en rekke verdipapirer både solgt og kjøpt i samme uke, mens beholdningene i Archer og Awilco LNG helt ble dumpet.

På et område er Børsgruppen Nord klart på linje med proffene: De har på imponerende måte diversifisert seg, med over 30 aksjer i porteføljen. Ingen andre i Skoleduellen har i større grad spredt pengene. De fleste investeringene er i SMB-segmentet, men også tungvektere som SASSAS og Storebrand inkluderes. Dessuten representeres en mengde sektorer, fra IT til shipping og fornybar energi.

30 prosent gevinst på Cadeler

Også Børsgruppen NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) var blant studentlagene som leverte positiv avkastning i forrige uke.

På Nordnet-bloggen kommenterer det sin investering i Cadeler , som hittil har gitt en urealisert gevinst på 30 prosent.

«Da Cadeler ble børsnotert i slutten av november var det lite informasjon i omløp om selskapet, men etter egne undersøkelser valgte vi likevel å ta det inn i porteføljen,» erindrer studentene.

«Cadeler driver med bygging og vedlikehold av havvindinstallasjoner og er godt plassert for å dra nytte av dette markedets enorme vekstpotensial.»

Andre pluss er en hyggelig ordrereserve og moderne fartøy, samt høye kursmål fra to meglerhus.

Nekkar løftet avkastningen

For øvrig skrev Børsklubben NHH (Norges Handelshøyskole), som i forrige uke var opp med 0,3 prosent, på Nordnet-bloggen. I den seneste tiden har Nekkar bidratt særlig mye til avkastningen.

«Mye av oppgangen har kommet etter at selskapet annonserte et forlik med finske MacGregor på 94 millioner kroner,» opplyser Børsklubben NHH.

«Den endelige løsningen på krangelen endte på en sum betraktelig lavere enn det man fryktet i et worst-case scenario.»

NHH-studentene påpeker at Nekkar har et markedsledende skipsheissystem og et hurtigvoksende programvareselskap for blant annet offshore wind-markedet. I tillegg utvikles en ny type lukkede fiskemerder.

«Selskapet kan beskrives med stikkord som grønn shipping, automatisering, digitalisering og innovasjon,» oppsummerer de.