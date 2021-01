Stille før stormen for Innsideporteføljen

Innsideporteføljen har slått hovedindeksen ved Oslo Børs i 22 av 25 år, men har hatt en tung start på 2021.

Først begynte Saga Pure (byttet ut forrige uke) året med å falle. Det gjorde at Innsideporteføljen ble hengende klart etter markedet i årets to første uker. Samtidig var det nettopp Saga Pure som sørget for at porteføljen leverte kanonavkastning i fjor. Sett under ett var aksjen svært gunstig for Innsideporteføljen, men vi var litt uheldige i den forstand at hele meravkastningen kom før nyttår i stedet for i både 2020 og 2021.

Avventende NRC-krakk

Vi byttet ut Saga Pure med Belships , som nå i sin første uke falt 11 prosent. Men uken sett var i utgangspunktet likevel ikke så ille: SpareBank 1 Nord-Norge NONG steg nye 7,6 prosent og er nå opp over 30 prosent siden egenkapitalbeviset ble tatt inn i porteføljen i slutten av oktober. Protector steg over 3 prosent, mens BEWi steg 1,8 prosent og NRC Group falt 0,9 prosent.

NED 11 PROSENT: Belships, her ved ultramax-carrieren "Belmoira". Foto: ShipSpotting.com

Falt NRC Group bare 0,9 prosent? Ja, i denne oppdateringen, som, som vanlig, er basert på sluttkursene torsdag. Vi er klar over at NRC Group var ned over 30 prosent fredag formiddag etter resultatvarsel, men det registreres ikke i Innsideporteføljen før om uke. Da er det sluttkursen torsdag neste uke som teller, eller eventuelt at stop loss-regelen kommer til anvendelse.

Tidligere oppdaterte vi kursene klokken 12 fredager, og da ville NRC-fallet blitt hensyntatt nå. Men vi oppdaterer én gang i uken, og uansett oppdateringstidspunkt vil det alltid kunne skje en stor kursendring like etterpå.

Uendret portefølje

Denne uken steg Innsideporteføljen litt over 0,1 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 0,3 prosent. Hittil i år har dermed porteføljen falt 6,1 prosent, mens hovedindeksen er opp 2,8 prosent, og disse tallene er altså basert på sluttkursene torsdag.

Vi gjør ingen endringer i porteføljen denne gangen.

Innsideporteføljen 2021 - uke 3 Selskap Tatt inn Kjøpskurs Stop loss (70 %) Forrige uke Siste kurs Avkastning totalt Avkastning siste uke SpareBank 1 Nord-Norge 30.10.2020 61,90 43,33 75,20 80,90 30,7 % 7,6 % NRC Group 04.12.2020 25,00 17,50 28,20 27,95 11,8 % −0,9 % Protector Forsikring 11.12.2020 53,80 37,66 60,40 62,40 16,0 % 3,3 % BEWi 31.12.2020 23,00 16,10 23,19 23,60 2,6 % 1,8 % Belships 14.01.2021 6,75 4,73 6,75 6,00 −11,1 % −11,1 %

Differansen

Innsideporteføljen Hovedindeksen Differansen Siste uke 0,14% 0,28% −3,28% Hittil i år −6,06% 2,83% −8,89%

Ukens innmeldte innsidekjøp Selskap Innsider Verdi (tusen kr) Andel* BRAbank Jan Kleppe, styremedlem 158,4 9,2% Ultimovacs Ketil Fjerdingen, styremedlem 528,8 0,5% Kahoot! Eilert Hanoa, adm. direktør 110 000,0 2,5% Aqua Bio Technology Roger Hofseth, styremedlem 140,9 0,6% Sum

110 828,1 -