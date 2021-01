Sterk uke for analytikerne

Analytikerporteføljen har i tidligere skoledueller ofte gjort det eksepsjonelt dårlig. Siden den gjeldende runden startet 18. september i fjor, er proffenes avkastning imidlertid langt bedre enn ventet.

Etter forrige ukes opptur på 4,4 prosent, har bare Juridisk Finansklubb UiB (Universitetet i Bergen) økt sin kapital med mer.

I tillegg har analytikerporteføljen slått Hovedindeksen på Oslo Børs med solide 13,4 prosentpoeng.

Rå gevinst på Aker

En årsak til analytikernes nylige suksess, er at verdiaksjer igjen har medvind. Det er nettopp her den lange og dyre siviløkonomutdannelsen gir full uttelling, ettersom analyse av denne typen verdipapirer dreier seg om grundig gjennomgang av regnskaper, utforming av realistiske prognoser, og til slutt en vurdering av hva som er en «korrekt» aksjekurs.

Tilnærmingen bidro til at analytikerne for flere måneder siden utpekte Aker som en god kjøpsmulighet, og siden selskapet ble inkludert i porteføljen, har posisjonens verdi økt med 75 prosent.

I forrige uke alene utgjorde løftet 16 prosent. Datterselskapet Aker Horizons' børsnoteringsplaner og kjøp av en 75 prosents eierandel i Mainstream Renewable Power bidro til den kraftige oppturen.

Alle anbefaler kjøp

Samtlige av analytikerne som dekker Aker anbefaler kjøp. Også Austevoll Seafood , som for tiden prises lavere enn sine Lerøy-aksjer , får en enstemmig «strong buy»-anbefaling. I forrige uke var oppdretterens kurs imidlertid tilnærmet uendret.

Av de øvrige favorittaksjene får Subsea 7 23 «strong buys», en «buy» og to «hold».

Her gikk det skrekkelig ille, med et ukentlig kursfall på nesten 9 prosent, delvis som følge av fallende oljepriser.

Borregaard og Nordic Semiconductor , som også befinner seg i analytikerporteføljen, klarte seg langt bedre. Førstnevntes aksjekurs steg med nær 9 prosent, mens halvlederprodusenten tapte 1 prosent.

Svært volatile tall

Av studentgruppene gjorde Finansgruppen Verdi NTNU det best, med en ukentlig avkastning på 4,0 prosent.

Til sammenligning var Hovedindeksen bare opp med 0,2 prosent.

Helt nederst på listen fant vi Børsgruppen Nord (Handelshøgskolen i Bodø), som etter to vinneruker klarte å tape over 9 prosent. Det til tross for at laget er svært bredt diversifisert, med over 30 aksjer i porteføljen. De fleste av dem er imidlertid av den særdeles volatile typen, noe som medfører at både markedets opp- og nedturer forsterkes. Forhåpentligvis har ikke Bodø-studentene investert sine studielån i Nord-porteføljen, ettersom kapitalen i de seneste fire månedene har krympet med 46 prosent.

NTNU ser fortsatt oppside

For øvrig eier også NTNU-laget Aker. Gruppen diskuterte aksjen på Nordnet-bloggen.

«Aker fortsetter å imponere med sin investering og pivotering mot et mer grønt og miljøvennlig konsern», skriver studentene.

«Røkke senior og junior, samt Øyvind Eriksen, har den siste tiden gjort store steg for å øke Aker Horizons' potensial, og oppkjøpet av Mainstream styrker den allerede sterke selskapsporteføljen.»

Verdi NTNU ser dessuten ytterligere kursoppside og beholder aksjen.

Laget trekker også frem Norbit, som driver med både marinteknologi, intelligente transportsystemer og utvikling av ny teknologi for kunder. Selskapet meldte forrige mandag om fremskredne forhandlinger om oppkjøp av et ikke-navngitt europeisk selskap, noe som bidro til å sende aksjekursen betydelig høyere. Trondheim-studentene regner det fortsatt som «en billig teknologieksponering på Oslo Børs.»