Men Innsideporteføljen var ikke død

I januar gikk alt galt. At børsraketten fra desember, Saga Pure, ga fra seg noe av oppgangen var én ting – det var uansett en god aksje for porteføljen, selv om det var litt uheldig at hele oppgangen ble bokført i 2020 mens 2021 bare viste kursfall. Verre var resultatvarselet i NRC Group, der vi måtte gripe inn med en stop loss etter kursfall på 30 prosent fra inngangskursen. Dessuten traff vi ikke med aksjene vi tok inn i porteføljen. Det tok for eksempel ikke så lang tid før Belships var ned over 10 prosent.