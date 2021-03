Seks tips til gode investeringer

Unge, ferske investorer og mennesker på trange budsjett kan tenke ulogisk hva gjelder penger. Men det kan også dem som har mye penger i banken.

Peter Coy, redaktør i Bloomberg Businessweek, har samlet sammen seks tips til både nye og erfarne investorer.

Lag et pre-mortem – se for deg at den geniale investeringen din allerede har feilet. Skriv ned hvorfor, i detalj.

– Plutselig kommer jeg på grunner til hvorfor det ender som det gjør, sier Torben Emmerling, forsker på handlingsmønster hos mennesker, og legger til:

– Det er så enkelt. Men folk gjør det ikke.

«Gjør trygge muligheter sexy og farlige muligheter kjedelig», er rådet fra Daniel Egan, direktør for investeringer i betterment LLC.

– Ganske ofte blir farlige muligheter beskrevet som noe positivt, som «Advanced», «Pro» eller «Power User». Det er ofte ord folk ønsker å bruke om seg selv, sier Egan.

Innrøm at knærne dine er svake. Du kan kalle deg en aggressiv investor, men noen ganger får du panikk og selger på verst tenkelige tidspunkt. Velg en mer konservativ portefølje som du kan holde deg ved når markedene faller, råder Michael Pompian, sjefsinvestor i Sunpointe Investments.

Ikke vær en strus. Vi vil alle stikke hodet i sanden for å unngå stressende informasjon, men motstå ønsket om å gjemme deg.

Kjøp Tesla-aksjer — gjennom indeksfond. Høytflyvende aksjer som Tesla er spennende, indeksfond er kjedelige. Men nå som Tesla er en del av S&P 500 vil du få en del av aksjen gjennom indeksfond, og bitcoin på kjøpet.

Unngå historiefortellere. «Overbevisende historier kan lure investorer til å ignorere fundamentale fakta», skriver nobelprisvinner i økonomi Robert Shiller.