Disse aksjene og sektorene nyter godt av pandemitrendene

Pandemien har påvirket både enkeltpersoner og selskaper, vi har måttet vende oss til en ny hverdag og kundeadferden endres.

Det har imidlertid også ført til at enkelte trender som har ulmet i bakgrunnen i en årrekke har blitt akselerert. Et åpenbart eksempel er skiftet til e-handel, men flere selskaper har også gått veier de ikke gjorde før, som å produsere ansiktsmasker og hånddesinfeksjon.

Pandemien har også endret landskapet for investorene og flere muligheter har åpenbart seg som følge av at markedet endrer seg.

Her er et knippe selskaper i forskjellige sektorer som har gjort det skarpt under pandemien.

Teknologi

Den sørkoreanske giganten Samsung navnga sin presentasjon på verdens største tech-event CES i januar i år «En bedre normal for alle». Selskapet velger å se på det at millioner av mennesker er hjemmeværende som en ny mulighet for nye innovasjoner.

– Verden ser annerledes ut og mange møter en ny realitet. En der hjemmet er viktigere enn noen gang, sa Sebastian Seung, toppsjef i Samsung, på CES.

Tech-giganten fokuserer nå på hjemlige aktiviteter og lanserer sin treningssatsing Samsung Health Smart Trainer. Den konkurrerer direkte med Apples Fitness+-program.

Logitech holdes også frem som et godt kjøp. Selskapet har benyttet pandemien til å investere i langsiktige trender som hjemmekontor og -skole, videosamarbeid, e-sport og digital innholdsproduksjon.

Retail

Det tyske matleveringsselskapet HelloFresh tror trenden med å bestille både ferdiglaget mat og matvarer, vil fortsette også etter pandemien.

– Trenden med å spise flere måltider hjemme har akselerert under pandemien og vi ser de grunnleggende driverne bak som permanente, sier Dominik Richter, adm. direktør i selskapet, i sin kvartalspresentasjon i november.

Luksusvarer

Den franske luksusgruppen Kering, med luksusmerket Gucci i porteføljen, sa i desember at det vil åpne to flaggskip-butikker på Alibabas netthanel. Nettsiden har mer enn 750 millioner kinesiske brukere.

Luksusnettbutikkonsernet Farfetch har inngått et samarbeid med Alibaba og Richemont som innbefatter utvidelse til Kina og en investering på 600 millioner dollar – like over 5 milliarder kroner.

En rapport fra Accenture fra august viser at det er estimert at forbrukerne vil øke sine nettkjøp med 169 prosent etter pandemien.

«Den dramatiske økningen i e-handel viser ingen tegn til å avta. Siste data viser at det vil bli en økning på 169 prosent i e-handel fra nye kjøpere etter pandemien», heter det i rapporten.