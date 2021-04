Tar Putin Baltikum tilbake?

Putins hovedstrategi siden han tok makten, har derfor vært å etablere militær og politisk dominans over landet samt forhindre at NATO omringer det.

Avledningsmanøvere

Når Putin tidligere har slitt med dalende popularitet, har svaret hans vært avledningsmanøvre i form av militære eventyr. Tenk invasjonen av Krim og Øst-Ukraina.

Faren er at Putin tyr til den samme medisinen i år. En mulighet er å svelge Hviterussland som uansett er en vasallstat. Det vil gi Russland mulighet til å flytte troppene vestover og true den utsatte østflanken i NATO enda mer.

Et annet alternativ er å trappe opp konflikten i Ukraina. Det ligger uansett an til å skje ettersom Biden har varslet økt støtte til landet.

Det ultimate sjokket

Det ultimate politiske sjokket vil imidlertid være om Putin invaderer Baltikum under dekke av å beskytte etniske russere. Russland har militær overlegenhet her og vil kunne okkuperer hele regionen innen NATO rekker å mobilisere.

Et sådan trekk kan utløse tredje verdenskrig og dommedag, men et mer sannsynlig scenario er at Vesten kun responderer med sanksjoner og fordømmelser.

Det tilkjennegis av at den amerikanske befolkningen er krigstrett samt at meningsmålinger viser at amerikanerne frykter Kina og Iran mer enn Russland. Det republikanske partiet er dessuten splittet i synet på Putin og NATO.

Selv om det ikke kan utelukkes, er sannsynligheten for en Baltikum-invasjon lav. Årsaken er at Russland da vil stå overfor årevis med økonomiske sanksjoner samtidig som landet tvinges til å okkupere områder med en fiendtlig innstilt lokalbefolkning.

For å vise at NATO tar forsvaret av Baltikum på alvor, burde langt større styrker vært utplassert der. Skjer det, vil imidlertid Russland bli provosert og respondere deretter.

Europas veivalg

Så langt har Europa nølt med å slutte seg til Bidens harde linje. Dette gjenspeiler at kontinentet er splittet i synet på sin nabo i øst.

Gassrørledningen Nord Stream 2 gjennom Østersjøen er en viktig pekepinn i så måte. Det er under seks måneder til denne er ferdig, og USA har gitt klart uttrykk for at prosjektet må skrinlegges.

Foreløpig er Tyskland avvisende. Det vil imidlertid ikke overraske om Biden klarer å overtale Merkel, og lykkes han, vil det være dårlig nytt for Putin og russiske aksjer. Da vil Russland stå overfor en felles front mot EU og USA.

Den enes død er imidlertid den annens brød. Ryker Østersjø-rørledningen, vil det være godt nytt for Equinor og Norge ettersom det vil gi økte avsetningsmuligheter for vår egen naturgass.