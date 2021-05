Tung uke for Innsideporteføljen

«Slik kan det neppe fortsette så lenge», skrev vi forrige gang om det fenomen at Innsideporteføljen fra og med februar hadde slått hovedindeksen i hver uke så nær som én. Og ganske riktig: Siden sist har Innsideporteføljen falt så mye som 5,8 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs har også falt i perioden, men bare med 1,5 prosent.

Nekkar sank 16 prosent denne uken og har hovedansvaret for den dårlige uken. Dessuten sank Endur og SAS med henholdsvis 4 prosent og 3 prosent. At Orkla og XXL steg noen få tideler endrer ikke så mye på helheten.

Nekkar er likevel fortsatt opp 35 prosent siden vi tok aksjen inn i porteføljen i slutten av januar. Og Innsideporteføljen er opp 14,9 prosent hittil i år, mot hovedindeksens 10,3 prosent. Porteføljen ligger derfor fortsatt an til å gjøre det bedre enn markedet i år, som den har gjort i 22 av 25 år tidligere, basert på interessante aksjekjøp fra sentrale innsidere i selskapene.

Vi oppdaterer kursene ved børsslutt torsdager.

Et par millionkjøp

Det har vært en god del innsidemeldinger den siste uken, men lengre mellom de skarpe drammene. Mange av kjøpene har vært knyttet til innløsning av opsjoner, aksjespareprogrammer eller avlønning, og disse kjøpene ser vi rutinemessig bort fra. At innsidere kjøper til gunstige kurser eller fordi en del av godtgjørelsen kommer i form av aksjer gir ikke rare kjøpssignalet.

KJØPER MER I SCATEC: Konsernsjef Raymond Carlsen i Scatec. Foto: NTB

En håndfull kjøp har vært av en mer enn respektabel størrelse: Konsernsjef Raymond Carlsen har kjøpt for 5 millioner kroner i Scatec, og Spetalen-selskapet Tycoon Industrier har kjøpt for 6 millioner kroner i Standard Drilling (der Tycoon er representert i styret ved Martin Nes). Dessuten har konsernsjef Erik Haugane kjøpt for 840.000 kroner i OKEA.

Felles for disse kjøpene er imidlertid at de bare står for noen få prosent av hva innsiderne eier i de ulike selskapene fra før. Vi gjør derfor ingen endringer i porteføljen denne uken, men fortsetter med samme sammensetning av aksjer.

Innsideporteføljen 2021 - uke 18 Selskap Tatt inn Kjøpskurs Stop loss (70 %) Forrige uke Siste kurs Avkastning totalt Avkastning siste uke Nekkar 28.01.2021 6,78 4,75 10,90 9,15 35,0 % −16,1 % Orkla* 18.02.2021 79,02 55,31 86,77 87,03 10,1 % 0,3 % SAS 25.03.2021 1,82 1,27 2,02 1,96 7,7 % −3,2 % Endúr 22.04.2021 1,09 0,76 1,19 1,14 4,6 % −4,2 % XXL 29.04.2021 21,74 15,22 21,74 21,80 0,3 % 0,3 % * Orkla gikk eks. utbytte på 2,75 kroner 16. april. Det beløpet er lagt til siste kurs.

Differansen

Innsideporteføljen Hovedindeksen Differansen Siste uke −5,79% −1,54% −4,24% Hittil i år 14,92% 10,25% 4,67%

Ukens innmeldte innsidekjøp Selskap Innsider Verdi (tusen kr) Andel* Axactor Arnt Andre Dullum, medlem av lederteamet 112,5 10,8% Axactor Kyrre Svae, medlem av lederteamet 353,2 25,0% SpareBank 1 Østlandet Siri J. Strømmevold, styreleder 100,6 22,4% Norske Skog Arvid Grundekjøn, styremedlem 137,4 32,0% Scatec Raymond Carlsen, konsernsjef 4 978,8 0,7% Standard Drilling Martin Nes, styremedlem (kjøper er Tycoon Industrier) 5 970,0 3,6% DNB Jens Petter Olsen, styremedlem 535,9 100,0% OKEA Erik Haugane, konsernsjef 840,0 4,1% Itera Jon Erik Høgberg, driftsdirektør 391,1 3,4% Sum

13 419,5 -