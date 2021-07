Sissener knust av børsen i juni – her er julifavorittene

Jan Petter Sisseners aksjefond Sissener Canopus holdt ikke følge med Oslo Børs' stigning i juni og falt med 2,2 prosent forrige måned. Hovedindeksen steg i samme periode 1,3 prosent, mens Euro Stoxx 600-indeksen endte opp 1,5 prosent. S&P 500 i USA var opp 2,4 prosent.

Grunnen til nedgangen var «markedets kraftige rotasjon tilbake til vekst- og defensive aksjer og ut av sykliske verdiaksjer», heter det i månedsrapporten som også viser at Canopus hittil i år har en avkastning på 7,1 prosent mot Oslo Børs' 17,1 prosent.

«Adferden i aksjemarkedet indikerer en frykt for at det kommer rentehevinger samtidig som økonomisk vekst avtar. Vårt syn er at det er for tidlig å posisjonere seg for dette utfallet», heter det i månedsrapporten.

Veksten omtales som fortsatt sterk, og Canopus mener veksten vil forbli sterk gjennom andre halvår, støttet opp med finanspolitisk stimuli.

«En videre oppgang i inflasjonsforventninger er avhengig av økt lønnsinflasjon og det forventer vi kommer med den gradvise gjenåpningen av økonomien. Vi holder fortsatt en portefølje med eksponering mot økonomisk vekst og høy inflasjon», skriver Canopus i rapporten.

Enkeltaksjer

Risiko og vekstindikatorer er positive og skulle indikere en risk-on holdning i markedet, skriver Sissener i rapporten.

Til tross for dette har lange renter og inflasjonsforventninger falt, spesielt rett etter sentralbankmøtet i USA hvor FED indikerte en tidligere renteheving enn hva markedet forventet.

Sissener-fondets største posisjon er forsikringsselskapet Storebrand som falt 6,6 prosent i juni. Med fallende renter og fallende inflasjonsforventninger var finanssektoren blant de svakeste sektorene forrige måned. Nordic Semiconductor er opp 1 prosent siste måned. Norwegian Finans Holding falt 2,6 prosent siste måned, Europris var opp 0,9 prosent og BP har falt 3,6 siste måned.

Fondets beste bidragsyter var Energy Recovery som steg 17,1 prosent. En annen solid bidragsyter var fondets posisjon i investeringsbanken ABG, som steg 13,8 prosent. Skogselskapet Stora Enso var fondets tredje beste bidragsyter i juni med en kursoppgang på 7,5 prosent.

«Vi forventer fremdeles en positiv børsutvikling ut 2021, men sammenfallende med fortsatt sterk økonomisk vekst vil fokuset på økende inflasjon tilta», heter det i rapporten.