Flott slutt på børsåret

Etter en ganske turbulent periode, ble 2021 avsluttet med en ukentlig avkastning på 1,3 prosent for Hovedindeksen på Oslo Børs.

Samtlige av deltagerne i Skoleduellen gjorde det enda bedre, og vinnergruppen Bull Invest BI Trondheim var opp med hele 5,9 prosent.

Innspurten i aksjemarkedet innebærer dessuten at 11 av de 14 studentlagene som deltar har økt sin kapital siden denne runden av konkurransen startet den 17. september. Verdi NTNU har en samlet avkastning på nesten 21 prosent, mens sølvmedaljisten Aktie BI har tjent 10 prosent.

Konsentrert portefølje

Bull Invest, som vant forrige runde av Skoleduellen, seiret i uke 52 med en portefølje bestående av rundt 8 prosent i kontanter og bare fem aksjer.

Av disse gjorde MPC Container Ships det særlig bra, med et kursløft på mer enn 6 prosent, men også Lerøy Seafood Group, Nekkar, Norske Skog og Storebrand slo Hovedindeksen med en god margin.

Samlet sett ligger Trondheim-laget imidlertid fortsatt bak både børsen og de fleste av sine rivaler.

«Ikke veldig klokt»

På Nordnet-bloggen diskuterer Bull Invest blant annet sitt valg av MPC Container Ships.

«Å kjøpe shippingaksjer når ratene er på historiske toppnivåer og ordreboken fylles opp høres kanskje ikke veldig klokt ut, og alle så hva som skjedde med tanksegmentet våren 2020», skriver de unge investorene.

«En viktig forskjell fra tank i april 2020 og container nå er lengden på kontraktene som blir inngått.»

Laget tilføyer at ratene i de seneste ukene igjen har begynt å stige, etter å ha nådd en topp i oktober.

«MPCs ebitda-backlog på 842 millioner dollar sikrer store deler av nedsiden fra dagens nivåer», fortsetter Bull Invest.

«Selskapet har kommunisert at utbytter kommer i første kvartal 2022, og forutsigbare utbytter vil forhåpentligvis gjøre at gapet mellom netto skipsverdi og markedsverdi på børsen vil tettes.»

«Helt spesiell posisjon»

Om Norske Skog skriver Bull Invest at selskapet er i en «helt spesiell posisjon», som følge av det grønne skiftet og fokus på at alle deler av produksjonen skal være grønne.

«Deres skifte fra avispapirproduksjon til bærekraftig bølgepapp som kan brukes som et alternativ til bobleplasten og andre oljeavhengige transportprodukter gjør dette til en spennende case», forklarer gruppen.

Også Nekkar jobber med bærekraftige løsninger, og ledelsen forventer økt aktivitet i hovedvirksomheten Syncrolift i 2022. I tillegg er P/E bare rundt 10, til tross for at inntjeningen vokser. Bull Invest mener den lave prisingen delvis skyldes at begrenset likviditet og børspris gjør det vanskelig for store fond å ta betydningsfulle posisjoner i selskapet.