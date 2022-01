Én ny aksje inn – DNB Markets anbefaler 11 aksjer

– Vi tar Nordic Semiconductor inn, så porteføljen blir litt mindre vektet mot verdiaksjer, sier aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets til Finansavisen.

Ingen aksjer går ut.

Harper peker på at Nordic Semiconductor har hatt en svak start på året, til tross for et positiv resultatvarsel. Aksjen er ned 15,2 prosent på Oslo Børs så langt i 2022.

– Vi mener NOD er en høykvalitets vekstaksje, med positiv inntjening, sterk balanse og positiv estimatrevideringstrend, sier aksjestrategen.

Porteføljen gikk forrige uke tilbake 3,4 prosent, sammenlignet med OSEBX-indeksen, som falt 3,2 prosent. Grieg Seafood og Storebrand forklarer den svake underavkastningen, mens Lerøy Seafood og Aker BP leverte positiv avkastning, til tross for det svake markedet, ifølge Harper.