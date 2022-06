Når vi ser på aksjekursutviklingen så langt i år finner vi at Equinor er opp vel 50 prosent mens Tesla og Amazon har falt mer enn 30 prosent. Hvordan kan Equinor være så billig etter den kraftig oppgangen? Det enkle svaret er at inntjeningen i år ser ut til å doble seg fra fjoråret som også var et rekordår. Men, er det riktig å verdsette Equinor på bakgrunn av inntjeningen i et rekordår?

7.juni skinte solen i Bergen og med 25 grader hadde vestlandsbyen bedre vær enn Oslo, Paris, Nice og en rekke andre byer. Når vi planlegger sommerferien er det været over tid og ikke en enkelt dag som betyr noe. Sånn er det for inntjeningen for de norske selskapene også. Det er den normaliserte inntjeningen som betyr noe.

Jeg har regnet på samlet inntjening for alle de norske selskapene over tid. For å gjøre beregningen sammenlignbar med fondsindeksen ved Oslo Børs har jeg har kun tatt med 10 prosent av inntjeningen til Equinor. Da finner jeg et driftsmarginen ser ut til å ende på 25 prosent i år hvilket er langt over gjennomsnittet på 18 prosent. Med en margin på 18 prosent i stedet for 25 prosent vil selskapene på fondsindeksen handles med en P/E på 16. Det vil være 25 prosent høyere enn normalt.

Dyreste på 14 år

For sykliske selskap, som vi har mye av på Oslo Børs, kan det være nyttig å regne på hvor mye vi betaler for aksjene sammenlignet med selskapenes bokførte egenkapital. Dette enkle nøkkeltallet har historisk gitt en god indikasjon på når du skal være investert i norske aksjer. I dag er selskapene samlet sett priset til to ganger den bokførte verdien. Det er 25 prosent høyere enn gjennomsnittet de siste årene og også det høyeste nivået vi har sett på 14 år.

Billig eller dyrt?

De langsiktige verdsettelsesmodellene indikerer at Oslo Børs er høyt priset på tross av at børsen er rekordbillig målt etter årets inntjening. Det vanlige mønsteret er at aksjemarkedet trosser verdsettelsen så lange inntjeningsestimatene stiger. Det betyr at oppgangen vi har sett de siste årene fint kan fortsette. På den annen side vil festen raskt ta slutt når markedet har sett toppen av inntjeningssykelen. Når estimatene siger nedover vil nok markedet typisk fokusere på den langsiktige inntjeningen og da er nedsiden stor. Den lokale festen i Norge etter oljekrisen i 1973 varte ikke lenge og allerede i 1974 så vi en halvering av det norske markedet.