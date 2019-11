Vale får gjenopprette produksjon i Alegria-gruven

Vale har mottatt den nødvendige autorisasjonen fra National Mining Agency for å gjenopprette produksjonen i Alegria-gruven.

Det opplyser Vale fredag, skriver TDN Direkt.

Autorisasjonen tillater gjenopprettelsen av rundt åtte millioner tonn årlig produksjon av den tidligere stansede årlige produksjonen på 50 millioner tonn jernmalm, opplyses det.

Ifølge nyhetsbyrået forblir 42 millioner tonn av årlig jernmalmproduksjon suspendert.

Vale gjentar sin guiding på et årlig salg av pellets på mellom 307 til 332 millioner tonn for 2019, og forventer at salget kommer til å bli på den nedre delen til midtpunktet av guidingen, opplyses det.