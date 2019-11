De globale matprisene stiger igjen, ifølge FN-organisasjon

De globale matprisene er nå på vei opp, etter flere måneder med fall eller flat utvikling, viser nye tall fra FNs ernærings- og landbruksorganisasjon, FAO.

FAOs matprisindeks, som reflekterer prisutviklingen for ulike landbruksråvarer, var i snitt på 172,7 poeng i oktober. Dette utgjør en økning på 1,7 prosent fra måneden før, og en oppgang på 6,0 prosent fra oktober i fjor.

Forrige måneds prisutvikling er den første vesentlige økningen på månedsbasis siden mai, ifølge FAO.

Strammere i sukker

Det var prisene på sukker og kornvarer som trakk opp mest, sammen med mindre oppganger for prisene på kjøtt og vegetabilske oljer.

Sukkerprisene spratt opp 5,8 prosent, hovedsakelig drevet av forventninger om et mye strammere marked det kommende året. Blant annet er det utsikter til betydelig produksjonsnedgang i India og Thailand.

Underindeksen for kornprisene steg 4,2 prosent fra september til oktober, men er likevel en prosent under nivået fra samme tid i fjor. Særlig hvete og mais bidro til kornoppgangen.

Kjøttprisene pekte opp 0,9 prosent, og har dermed steget i ni måneder på rad. Prisene på vegetabilske oljer var opp 0,5 prosent, til det høyeste nivået på et år.

Nedgang i ost

Den eneste underkategorien som ikke var med på oppgangen i oktober, var den for meierivarer.

Prisene her sank 0,7 prosent fra september til oktober, og har dermed sunket i to strake måneder.

De ligger imidlertid 5,6 prosent over nivået på samme tid i fjor.

Merkbart lavere priser for ost tynget meierivareprisene, mens høyere priser for skummet- og helmelkpulver begrenset nedgangen for kategorien, ifølge FAO.