Gullprisen til himmels

Gullprisen lå i går ettermiddag på 1577 dollar per unse, åtte prosent mer enn for en måned siden og 23 prosent over nivået tidlig i fjor.

Verdien av det edle metallet var dessuten høyere enn noen gang siden april 2013.

Kan gå til 1900 dollar

– Gullprisen brøt opp gjennom motstanden rundt 1360 dollar i fjor sommer, konstaterer forskningssjef Geir Linløkken i Investtech.

– Interessen for gull har tatt seg videre opp etter dét, og investorene har stadig måttet gå oppover i pris for å få kjøpt mer gull.

Ifølge Linløkken ble et nytt, kortsiktig kjøpssignal utløst i romjulen, da aggressive kjøpere presset verdien over 1500 dollar.

– Gullprisen ligger i en stigende trendkanal på lang sikt, og en videre oppgang indikeres, hevder han.

– Det er ingen motstand i kursdiagrammet, og dersom oppgangen fortsetter i samme takt, kan vi se priser over 1900 dollar i løpet av året.

SER POSITIV PRISTREND: Forskningssjef Geir Linløkken i Investtech. Foto: Helene Abusdal

Det er ingen motstand i kursdiagrammet Geir Linløkken, Investtech

Er en «trygg havn»

«Flukt til aktiva som regnes som trygge havner har gitt gull en knallstart på 2020, som følge av konflikten i Midt-Østen,» forklarer analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group (LCG) i en rapport.

«Oppgangen i de seneste to handelsdagene har styrket den positive pristrenden som begynte rett før julen.»

Lawler påpeker at også en svakere dollar har økt interessen for det edle metallet.

«Vi er fortsatt "bull" på gull, men anbefaler forsiktighet i forkant av fremleggelsen av USAs arbeidsledighetstall senere i denne uken, ettersom sterk sysselsettingsvekst kan løfte dollarkursen.»

Økt interesse i Norge

- En del av våre aktive kunder kjøper børsnoterte gullfond og gullgruveselskaper i urolige tider, melder Nordnet-økonomen Bjørn Eirk Sættem.

– Noen velger også å ha en mindre andel eksponering mot gull i porteføljen på permanent basis, med den begrunnelse at gull har lav eller negativ korrelasjon med aksjer, samt at gull har vist seg å gi god inflasjonsbeskyttelse.

Hittil i 2020 er to av Nordnet-kundenes tre mest kjøpte børsnoterte fond knyttet til gullprisen og gullgruveselskaper, ifølge Sættem.

Han tilføyer at Goldman Sachs nylig spådde ytterligere oppgang i gullprisene, i tillegg til å mene at gull er en bedre sikring enn olje i perioder med børsuro.

OPPLEVER ØKT ETTERSPØRSEL: Nordnet-økonomen Bjørn Erik Sættem. Foto: Storebrand