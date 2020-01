Høyeste gullpris på syv år

Jakten på mulige sikre havner, i kjølvannet av den økte spenningen i Midtøsten, kan ha bidratt til å sende gullprisen til det høyeste siden slutten av februar 2013.

Gullprisen kan imidlertid også ha nytt godt av en svakere dollar den siste tiden.

Bull på gull

Bloomberg Intelligence Mike McGlone tror gullprisen kan gå høyere.

Peter Boockvar, investeringsdirektør i Bleakley Advisory Group, sier ifølge Marketwatch at han fremdeles er bull på gull, men at man skal være forsiktig med å kjøpe gull på bekymring for den geopolitiske uroen.

- Kjøp heller gull fordi dollaren fortsetter å svekkes og at yielden fortsetter å falle, sier han.

Dollar har svekket seg i kurven mot de andre ledende valutaene fra 99,67 den 1. oktober i fjor til 96,54 på det laveste mandag.

Mandag falt 10-års renten på det meste 11 basispunkter til 1,781 prosent.

1.600 dollar pr. unse

Futures for februar vitner mandag om en gullpris på 1.590,90 dollar, mens for juni ligger den nå på 1.600,0 dollar. Det er opp henholdsvis 13,9 og 13,1 dollar.

Men det kan også være toppen for denne gangen. Med en RSI på 85 er gull kraftig overkjøpt og bare det kan være et signal om at det kan være duket for en korreksjon.

På 1.590 dollar har gullprisen dessuten også stanget i taket i den stigende trenden allerede, og da er potensialet på kort sikt større ned enn opp.