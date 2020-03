Martinsen i DNB Markets: Da er det risiko for ytterligere fall i oljeprisen

– Retningen av oljeprisen vil være avhengig av utfallet av det pågående OPEC-møtet, kommenterer oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets til Finansavisen.

Oljeprisen trekker Oslo Børs kraftig ned fredag. Hovedindeksen er ned 3,94 prosent rundt lunsjtider til 805,47, mens Brent-oljen faller 4,6 prosent til 47,71 dollar fatet.

WTI-oljen noteres til 43,97 dollar fatet, ned 4,2 prosent.

Utelukker kutt?

Et høytstående russisk kilde opplyser til Reuters i forkant av dagens OPEC+-møte i Wien at Moskva ikke vil være med på en avtale om enda dypere kutt i oljeproduksjonen, og den holdningen vil ikke endre seg.

Dermed kan en avtale om et kutt på ytterligere 1,5 millioner fat pr. dag, slik OPEC anbefalte i går, henge i en tynn tråd. Det eneste den største oljeprodusenten utenfor OPEC kan gå med på er å forlenge eksisterende kutt.

– Dersom det ikke blir en avtale om ytterligere kutt, er det risiko for ytterligere fall i oljeprisen. Gitt den enorme usikkerheten for global oljeetterspørsel under det pågående utbruddet av coronviruset, så sier det seg at alle estimater for øyeblikket kommer med meget høy grad av usikkerhet, sier oljeanalytikeren, som i etterkant av OPEC-møtet vil komme med oppdaterte estimater for oljeprisen.

Press på lagrene

I en oppdatering fredag estimerer Martinsen et overskuddstilbud på 2,0 millioner fat pr. dag i andre kvartal, uten ytterligere produksjonskutt.

En slik overforsyning ville presse de globale oljelagrene til ubehagelig høye nivåer, og føre til kraftig fallende oljepriser, mener han.