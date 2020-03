Nordic Mining utsetter Engebø-arbeid som følge av coronaviruset

Nordic Mining har kunngjort at selskapet vil justere fremdriftsplanene sine og gjennomgå Engebø-prosjektet.

Dette innebærer at forprosjektering og design (FEED) samt prosjektfinansieringsaktiviteter vil bli utsatt, og ikke implementert som opprinnelig planlagt.

Bakgrunnen er usikkerheten coronaviruset har medført både globalt og i nasjonale økonomier, og at viruset påvirker tilbud og etterspørsel innen mineraler og metallprodukter.

Vil stå sterkere

Formålet med gjennomgangen er å sikre at planer og prosjekt står sterkere ved endringer av markedsforholdene.

Selskapet venter en lengre periode med usikkerhet og volatilitet, både i markedene for rutil og granat og når det kommer til finansieringsmuligheter for utbyggingen samt øvrige ressurser som behøves for å ta Engebø-prosjektet videre mot produksjon.

Nordic Mining regner imidlertid med at det vil være relativt sterk etterspørsel for rutil i tiden som kommer, og at forsyningene fra eksisterende produsenter vil fortsette å være begrenset de kommende årene. Granatetterspørselen derimot, ventes å synke som følge av utsikter til svakere BNP-vekst.

Finansiert inn i 2021

Selskapet presiserer at det er gjeldfritt og at det har arbeidskapital til å finansiere driften gjennom 2020 og godt inn i 2021.

«Vi synes det er fornuftig å tilpasse seg til en annerledes fremtid frem til vi vet mer om utfallet», sier Nordic Mining-sjef Ivar S. Fossum i meldingen fra selskapet.