Vale ser stor coronaeffekt på produksjonen av jernmalm

Brasilianske Vale anslår at om lag 18 millioner tonn av global jernmalmproduksjon kan bli påvirket av nedstengninger i forbindelse med coronavirusutbruddet. Det melder TDN Direkt og viser til en ny presentasjon fra jernmalmprodusenten.

Av den fremgår det at Vale venter at kutt i stålproduksjonen i Europa vil gå ut over etterspørselen for jernmalm.

Dette vil imidlertid bli dempet noe av kutt innen jernmalmforsyningene som følge av nedstengninger.

Begrenset effekt

Vale opplyser også at coronavirusutbruddet har hatt begrenset effekt på selskapets drift til nå, og at det er normal virksomhet både innen produksjon i Brasil og ved havnene i Kina.

Selskapet er imidlertid forberedt på at driften kan bli påvirket av restriksjonene som er innført i coronakrisen.