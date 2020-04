BofA tror gullprisen kan stige til langt over gamle rekordnivåer

Bank of America tror gullprisen kan stige til 3.000 dollar, ifølge MarketWatch.

Onsdag handles edelmetallet til over 1.700 dollar pr. unse igjen, løftet av svakhet i den amerikanske dollaren og bekymring rundt verdensøkonomien.

Ifølge MarketWatch har BofA Global Research høynet sitt 18-måneders kursmål for gull fra 2.000 til 3.000 dollar pr. unse.

De ser dermed for seg at gullprisen kan slå den ni år gamle prisrekorden på rundt 1.921 dollar pr. unse med mer enn 50 prosent.

Bakgrunnen for oppjusteringen av gullestimatet er utsiktene til endeløse pengepolitiske tiltak fra sentralbanker i kampen mot coronaviruset og dets virkninger på økonomien.

Dyrere gull

Gull med levering i juni kostet i 15-tiden onsdag 1.727 dollar pr. unse, opp mer enn 2,3 prosent for dagen.

Tirsdag var gullprisen ned 1,4 prosent.

Synet til BofA Global Research støttes av Stephen Innes, sjefstrateg innen globale markeder hos AxiCorp.

Ifølge MarketWatch skriver han i et notat at alle grunner til å satse på gull på mellomlang sikt fortsatt gjelder, spesielt det at sentralbanker trykker store mengder penger og regjeringer verden rundt tyr til krisepakker for å motkjempe virkningene fra coronakrisen.