Nordic Mining revurderer markedsstrategien

Nordic Mining er i dialog med mulige partnere i forbindelse med at Barton har trukket seg som avtakspartner for granat på Engebø-prosjektet, ifølge TDN Direkt.

Ivar S. Fossum, konsernsjef i Nordic Mining, fortalte under selskapets kvartalspresentasjon tirsdag at det vanskelig å være spesifikk på nåværende tidspunkt.

– Det handler ikke bare om diskusjoner med andre partnere men også om å revurdere markedsstrategien for granat. Det er med sikkerhet en viktig del av planene våre fremover, sier Fossum.

Nordic Mining meldte i februar at Barton Group ikke er i stand til å inngå en avtaksavtale for granat fra Engebø-prosjektet under betingelsene som var angitt i avtalen inngått mellom partene i 2017.