Coronafrykt sender oljeprisen ned

Rundt halv ni er Brent-oljen ned 4,33 prosent til 29,63 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 2,91 prosent til 24,02 dollar fatet. Brent-oljen ble ved lunsjtider omsatt for 31,39 dollar fatet og har dermed falt nesten seks prosent siden toppen intradag.

Frykter ny virusbølge

Global oljeetterspørsel har falt med omlag 30 prosent som følge av coronaviruset. Det har medført en rask oppfylling av oljelagre verden over og dermed sendt oljeprisen ned litt i overkant av 55 prosent siden årsskiftet. De siste to ukene har derimot oljeprisen hentet seg kraftig inn som følge av lysere etterspørselsutsikter ettersom flere land åpner mer og mer opp for økonomien.

Oljeprisen tynges mandag av frykt for en ny smittebølge som følge av at Tyskland har hatt en eksponentiell økning i antall nye smittetilfeller det siste døgnet. Videre har også Wuhan, episenteret for viruset opplevd sin kraftigste økning i antall nye smittetilfeller siden restriksjonene ble hevet for drøyt en måned siden. Også Sør Korea har advarte søndag mot en ny smittebølge.

«Oljetradere har lagt forrige ukes entusiasme bak seg. Nå ser det ut til at de overveier mulighetene for en ny smittebølge» , sa Bjørnar Tonhaugen hos norske Rystad Energi til Reuters.

Støtte fra nye Saudi-kutt

Fallet i oljeprisen kunne vært enda verre, men får mandag noe støtte av nye produksjonskutt fra Saudi Arabia. Statseide Saudi Aramco skal kutte oljeproduksjonen med ytterligere en million daglige fat i juni.

Kuttene kommer på toppen av OPEC-landenes allerede eksisterende avtale om å kutte produksjonen med omlag ti millioner daglige fat fra om med 1. mai.

«Oljeprisen svinger mandag som følge av to faktorer, nemlig nye kutt og frykten for en ny smittebølge», sa Phil Flynn, senioranalytiker i Price Futures Group.