Prisen på gull rett til himmels

Gull treffer nye høyder etter at frykten brer seg i USA.

Stadig økende ledighetstall, økende antall smittede og dårligere forhold mellom USA og Kina skal være bakgrunnen for frykten.

Prisen på gull er opp 10 dollar til 1.750,60 dollar fredag ettermiddag (juli-futures er på 1.759,00 dollar), etter at USAs president Donald Trump torsdag sa at han kan «kutte hele forholdet» med Kina, melder Financial Times.

Gull er opp 15 prosent siden nyttår og har blitt en trygg havn for investorer som stadig er på søken etter hvor de skal legge midlene sine.

I april traff gull høyeste verdi siden oktober 2012 da prisen gikk opp til 1.780 dollar per troy unse. Den høyeste gullprisen noensinne er fra 6. september 2011 på 1.920,94 dollar

Enhver åpning av restriksjonene vil føre til økt risiko for en andre bølge av infeksjoner, sier analytikere ved Commerzbank.

– Gitt alt kaoset og forvirringen er det ikke overraskende at prisen på gull øker. Hvis spekulantene nå hopper på vogna kan prisen fort øke til 1.800 dollar, sier Commerzbank.