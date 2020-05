SEB venter all-time high for gull

Prisen på industriell metall stupte ned 20 prosent fra starten av året og frem til bunnen i mars. Siden har prisene tatt igjen noe av det tapte, men SEB tror likevel at man må vente til neste år med å se tilsvarende priser som man åpnet året med.

Det er i første rekke kobber meglerhuset tror det vil komme en sterkest prisvekst til neste år. Kobber falt med 25 prosent før bunnen ble nådd i mars.

Nesten garantert prisrekord

Gull forventer derimot SEB at vil få rekordpriser i løpet av året, før prisene normaliserer seg i løpet av 2021.

– Regjeringer over hele verden vil nå bruke penger de ikke har, og rentene vil holde seg nær null og realrenter vil sannsynligvis være negative i en lengre periode. Dette er alle veldig bullish ingredienser for gullprisen, skriver meglerhuset i en oppdatering mandag.

SEB skriver videre at gullprisen, som nå ligger på 1.730 dollar per troy unse, nærmest er garantert å bryte den tidligere rekorden på gull. Den høyeste gullprisen noensinne oppnådd er fra 6. september 2011 på 1.920,94 dollar per troy uns.