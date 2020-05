To barn fant gullbarrer til 1,2 mill. i gamle laken

To franske barn i 10-årsalderen snublet over to gullbarrer da de lekte hos bestemor, ifølge den franske avisen La Nouvelle Republique.

Det var da brødrene skulle bygge en hytte at de lette etter ting de kunne bruke til hytten. Mens de lette fant de gullbarrene inntullet i gamle laken.

Gullbarrene har vært savnet i lengre tid og skal ifølge en lokal auksjonær ha blitt kjøpt av brødrenes bestemor i 1967.

1,2 millioner kroner

Faren til de to guttene tok med seg gullbarrene til en lokal auksjon for å dobbeltsjekke at gullbarrene er autentiske og verdsette dem.

Gullbarrene veide omlag et kilo hver og skal være verdt nesten 110.000 euro, eller nesten 1,2 million kroner etter dagens kurs, ifølge La Nouvelle Republique.



Det eventyrlige funnet skal auksjoneres bort av Rouillac auksjonshus i Vendome den 16. juni, og det er forventet at gullbarrene blir solgt for minst 80.000 euro, eller over 870.000 kroner.

I starten av 2020 var gullbarrene verdt omalg 43.000 euro, men i juni er det forventet at prisen kan stige til 54.000 euro.