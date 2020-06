Prisen på gull stiger i forkant av USA-kunngjøring om Kina

Gullprisen klatrer fredag ettermiddag. En unse koster i 14-tiden 1.729,30 dollar, opp 0,7 prosent.

Hittil i 2020 har gullprisen, som i politisk og finansiell usikkerhet anses som en trygg havn blant investorer, gått opp 14 prosent.

Den er opp 1,6 prosent den seneste måneden.

Geopolitikk og krisepakker

Ifølge CNBC er nye spenninger i forholdet mellom USA og Kina med på å drive edelmetallet opp i pris.

Samtidig venter markedsaktørene på en kunngjøring som USAs president Donald Trump varslet torsdag, knyttet til Kinas nye, omstridte sikkerhetslov for Hong Kong, samt hvilken respons Kina vil komme med.

Det er ventet at Trump vil holde en pressekonferanse om Kina senere i dag.

«Selv om mange økonomier gjenåpner, er den økonomiske tilstanden fortsatt ganske svak. Med denne nye geopolitiske spenningen kan gjeninnhentingen i mange deler av verden ta lenger tid, noe som kan løfte gullprisene», sier Bank of China International-analytiker Xiao Fu, ifølge CNBC.

Andre analytikere peker på sentralbankers store støttepakker knyttet til coronakrisen som faktorer bak gullprisoppgangen.

Spår rekorddyrt gull

I april ble det kjent at Bank of America Global Research hadde høynet sitt 18-måneders kursmål for gull fra 2.000 til 3.000 dollar pr. unse.

De ser dermed for seg at gullprisen kan slå den ni år gamle prisrekorden på rundt 1.921 dollar pr. unse med mer enn 50 prosent.

Bakgrunnen for oppjusteringen av gullestimatet er utsiktene til endeløse pengepolitiske tiltak fra sentralbanker i kampen mot coronaviruset og dets virkninger på økonomien.