Mens aksjemarkedet faller, stiger gullprisen

De europeiske børsene endte stort sett ned tirsdag - foruten i Danmark og Sveits - med godt over prosenten. DAX-indeksen i Frankfurt gikk ned 1,6 prosent, mens Milano- og Paris-børsen falt 1,5 prosent. Oslo Børs ble tynget av lavere oljepriser og gikk ned 2,07 prosent.

På Wall Street er Nasdaq ved 18-tiden så vidt i pluss, mens Dow Jones og S&P 500 faller rundt prosenten. Investorer er nå bekymret for om børsene har hentet seg for raskt og for mye inn etter bunnen i mars. Tross at «alle» makrotall har vært alarmerende den siste tiden, har børsene steget.

Samtidig styrker gullprisen seg tirsdag. En unse gull koster ved 18-tiden 1716,31 dollar, opp 1,09 prosent for dagen (18,58 dollar).

Gullprisen steg jevnt og trutt i vinter før den også ble rammet av coronakrisen. Ved midten av mars kostet gull drøyt 1465 pr. unse på det laveste. Siden har den styrket seg igjen, og ikke vært høyere siden 2012.

Det er rentemøte i den amerikanske sentralbanken onsdag, og investorene er spente på hva som kommer frem der. Hittil har Fed og amerikanske myndigheter kommet med kraftige tiltak.

George Gero, adm. direktør i RBC Wealth Management, tror flere nå flytter seg fra aksjer til gull.

– I dag er reversering før Fed-møtet fordi forventningen er lavere renter og mer stimulans, og mer stimulans betyr mer gjeld, sier Gero ifølge Bloomberg.

Han peker på at mer gjeld kan sende gullprisen opp, eller fungere som en trygg havn.

Analytikere i Goldman Sachs sier de ikke vil bli forundret om gullprisen overstiger 2.000 dollar, selv om det ikke er deres hovedsyn, ifølge Bloomberg.