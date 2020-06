Nordic Mining får driftskonsesjon for Engebø-prosjektet - Natur og Ungdom raser

Direktoratet for Mineralforvaltning har gitt driftskonsesjon for Engebø-prosjektet, melder selskapet i en børsmelding onsdag.

Lisensen er gitt for prosjektets levetid som inkluderer en åpen grop og underjordisk fase, men med mulighet for revisjon etter 10 år.

Nordic Mining leverte gjennom det heleide datterselskapet Nordic Rutile AS søknaden om driftslisens til Direktoratet for Mineralforvaltning i februar 2019. En høringsprosess ble gjennomført i andre halvdel av 2019.

Milepæl

– Driftslisensen er en viktig milepæl for Engebø-prosjektet, sier adm. direktør Ivar S. Fossum i Nordic Mining.

– Alle store tillatelser og er nå på plass, og prosjektet samsvarer godt med det omfattende regelverket og høye standarder for gruveindustrien i Norge, fortsetter Fossum.

Natur og Ungdom raser

Miljøorganisasjonen Natur og Ungdom er ikke imponert overt tillatelse og mener næringsminister Iselin Nybø må rydde opp.

– Vi forventer at næringsminister Iselin Nybø rydder opp i dette rotet. Venstre i regjeringen kan ikke stille seg bak gammeldagse prosjekter med enorm unødvendig forurensing, skriver Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, i en e-post til Finansavisen.

– Dette gruveprosjektet er ikke bare et svik mot framtida, det er også ulovlig. Forurensing er ulovlig helt til det legges fram grunnlag for at det er helt nødvendig, fortsetter Woie.

Miljølederen mener at hele prosjektet er skivebom.

– Dette gruveprosjektet er et stort bomskudd i Norges industriutvikling. Slike tillatelser hører ikke hjemme i 2020, mener Woie.