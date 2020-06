Gullprisen nær 2012-toppen

Gullprisen lå mandag ettermiddag på 1.749 dollar per unse og var dermed opp med 25 prosent på et år. Nivået er nå høyere enn noen gang siden oktober 2012, da det steg til en topp på 1.773 dolllar. Rekorden på 1.921 dollar stammer imidlertid fra september 2011.

Svekket risikoappetitt

«Risk off og geopolitisk uro kan gi høyere priser, men nedsiden kommer fort i tøvær,» advarer adm. direktør Tore Bergan i Global Assets & Trading i en morgenkommentar.

Et annet finanskonsern, London Capital Group, påpeker at dagens nivå er «rett under nøkkelgrensen på 1.750 dollar».

«Dersom investorenes risikoappetitt svekkes, kan det gule metallet endelig fullføre det lenge ventede bruddet opp gjennom 1.800 dollar,» skriver en tredje analytiker, Ipek Ozkardeskaya i sveitsiske Swissquote Bank,

«I motsatt tilfelle vil prisene trolig holde seg i området 1.725-1.750 dollar.»

Goldman ser oppside

En mer kjent bank, Goldman Sachs, løftet i forrige uke sitt prismål for gull med 11 prosent – til 2.000 dollar per unse.

Sølvprisen, som lenge har hengt etter, ventes på sin side å stige til 22 dollar per unse, 23 prosent over mandagens nivå. Det billigere metallet er allerede opp med 4,4 prosent på en måned. Til sammenligning har gullprisen økt med bare 0,9 prosent.