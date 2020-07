Olsen-familien med utbyttefest i Kvarøy Fiskeoppdrett

Til tross for et 30 prosent fall på bunnlinjen sammenlignet med fjoråret, kan Olsen-familien vise til et bunnsolid årsresultat på 76 millioner kroner for 2019. 43 millioner tas ut som utbytte og selskapet sitter igjen med en fremdeles høy egenkapitalandel på rundt 50 prosent.

Finansavisen har vært i kontakt med daglig leder, Alf-Gøran Knutsen, som ikke hadde anledning til å gi en kommentar.



Eksplosiv vekst

Lakseoppdrettselskapet har opplevd en eksplosiv vekst de siste årene og har utviklet seg til å bli en pengemaskin. I 2011 var selskapets omsetning på 63 millioner kroner, og omsetningen har mer enn tidoblet seg.

Kvarøy Fiskeoppdrett er et tredje generasjons familieeid selskap som driver med oppdrett av laks. Eierskapet i Kvarøy-konsernet er fordelt mellom søskentrioen Håvard Olsen, Gjermund Olsen og Ida Knutsen som hver har 26 prosent. Bakkevik Holding har de resterende 22 prosent av eierskapet.

Selskapet holder til på Indre Kvarøy i Nordland. Selskapet har fire konsesjoner og har en avtale om driften av en konsesjon for Lofoten Aqua.

Kvarøy Fiskeoppdrett (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 792 885 Driftsresultater 63 70 Resultat før skatt 87 118 Årsresultat 76 106

Styret skriver årsberetningen at markedet i 2019 var meget godt og de forventer et bra år i 2020.

Under coronakrisen har lakseprisen falt, og enkelte analytikere spår at den vil holde seg lav langt inni 2021. Kvarøy Fiskeoppdrett til dels sikret seg mot prisfall gjennom at de har en del langsiktige kontrakter.

Nytt farevann

Kvarøy-konsernet har i år gått inn på eiersiden til Artic Seafarm og blir en av de første tradisjonelle oppdretterne som satser på landbasert oppdrett.

– Vi har fått presentert og vurdert nær sagt samtlige landbaserte løsninger, men dette er den løsningen vi har mest tro på og nå går inn i, skriver daglig leder Alf-Gøran Knutsen i en pressemelding i år.

Artic Seafarm har jobbet med å få investorer på eiersiden for å gjøre en investering på rundt 600 millioner kroner i et landbasert anlegg. Konsesjon ble gitt i vår og anlegget regnes med å komme i drift sensommer 2022.