Gull nærmer seg ny rekord - eksperter tror festen fortsetter

Med en viruspandemi som fortsatt herjer, høye smittetall fra USA og usikre økonomiske markeder globalt er det flere investorer som leter etter en sikker havn å plassere pengene sine i.

Historisk sett har det ikke vært noe mer sikkert å plassere pengene i enn råvarene gull og sølv, som sies å være immune mot inflasjon og økonomisk uro.

Gullprisen står fredag i 1.886 dollar pr. unse og nærmer seg dermed rekordnivået fra 2011 da prisen var oppe i 1.921,41 dollar pr. unse på det høyeste. På ett år har gullprisen steget 32,63 prosent og lagt på seg 464,29 dollar pr. unse.

Sølvprisen har styrket seg kraftig den siste måneden og står i 22,49 dollar pr. unse. De siste 30 dagene har prisen på sølv steget 27,53 prosent, som tilsvarer en økning på 4,90 dollar pr. unse.

Geopolitisk uro, smittefare og negative renter

Nylig løftet UBS Group AG sin prognose for gullprisen og storbanken mener den skal nå 2.000 dollar pr. unse innen utgangen av september i år.

UBS peker på økende spenninger mellom Kina og USA, samt at smittenivået i USA øker faretruende mye. Banken trekker også frem negative realrenter og svakere dollar som elementære faktorer for at gullprisen vil fortsette å stige fremover.

– Når rentene er nær null, så er gull et attraktivt aktiva fordi du ikke trenger å tenke på rentene på gullet ditt. Du vil se at gullprisen stiger når usikkerheten i markedene stiger, sier Mark Mobius, grunnlegger av Mobius Capital Partners i et intervju med Bloomberg TV.

– Jeg ville kjøpt gull nå og fortsatt å kjøpe, legger han til.

Mobius poengterer samtidig at gruveaktiviten mest sannsynlig vil gå ned som følge av Covid-19.

Mener investorene vil øke eksponeringen

Selv om spot-prisen er et lite stykke unna all-time high handles det allerede enkelte futures-kontrakter godt over dagens pris. Den «dyreste» kontrakten ligger på 1.927,10 dollar pr. unse og den overgår dermed den tidligere rekorden på 1.923 dollar pr. unse fra 2011.

– Myndighetene vil fortsette å bruke mye penger og det vil sannsynligvis føre til at investorene øker gulleksponeringen, sier Jake Klein, adm. styreleder i Evolution Mining i et Bloomberg-intervju.

– Det er grunn til å tro at gullprisen vil sette ny rekord, legger Klein til.

VIDEO: Se hele intervjuet med Bloomberg under:

Utvikling i gullprisen Periode Endring - dollar Endring - prosent 30 dager 122,45 6,9 6 måneder 310,29 19,7 1 år 464,29 32,6 5 år 790,59 72,1 20 år 1607,39 574,7