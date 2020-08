Analytiker tror på en nesten dobling for gullprisen

Gullprisen har steget nesten 30 prosent siden årsskiftet, og nådde mandag ny all-time-high i lys av bekymringer til nylige spenninger mellom USA og Kina og den pågående coronapandemien.

Tror på en nesten dobling

Styreformann i Martin Place Securities, Barry Dawes anser dagens gullmarked som svært sterkt og tror at gullprisen kan nå 3.500 dollar pr. unse i løpet av to års tid.

- Et styrketegn er hvor enkelt gullprisen brøt forbi 1.923 dollar, som var tidligere all-time-high. Enda et styrketegn var at gullprisen brøt 1.800 dollar med tilsvarende letthet. Det alene indikerer at markedet er svært solid, sier Dawes til CNBC.

Også andre er bull på gull

Også Garth Bregman ved den franske storbanken BNP Paribas er optimistisk, men tror at gullprisen skal ta en pustepause ved 2.000 dollar før prisen skal stige igjen.

- Vi ser for øyeblikket ingen potensielle triggere som kan bremse gull-rallyet, ettersom faktorene som har løftet gullprisen til dagens nivåer fortsatt er veldig tilstedeværende, sier Bregman.

Attraktiv investering

Juerg Kiener i Swiss Asia Capital tror gullprisen vil gi mye bedre avkastning enn andre investeringer i samme risikoklasse, og trekker frem lave renter på tiårs amerikanske statsobligasjoner som for øyeblikket befinner seg rundt 0,6 prosent.

- Yielden på tiårs amerikanske statsobligasjoner har flatet ut til det ekstreme, og enda viktigere, de kommer til å forbli lave, også i det lange løp. Følgelig fremstår gull som et mer attraktivt alternativ, sier Kiener.

Trangt marked

Av andre faktorer som kan drive gullprisen høyere peker analytikerne på at Asia og Midtøsten de seneste årene har konsumert store mengder gull, noe som etterlatt vesten i undervekt.

- Vesten er nødt til å bygge opp posisjonene i markedet, og den eneste måten å gjøre det på er ved å drive prisen enda høyere. Kort fortalt, det kommer til å bli et veldig trangt marked, spesielt med tanke på hvordan sentralbankene har lastet opp i det dyrebare metallet de seneste årene, sier Dawes.