Går mot rekordår for Rana Gruber

GODE TIDER: Høye priser og en svak norsk krone gjør at Rana Gruber trolig vil levere sitt beste resultat noensinne i år.

GODE TIDER: Høye priser og en svak norsk krone gjør at Rana Gruber trolig vil levere sitt beste resultat noensinne i år. Foto: Ole Martin Krokstrand

I begynnelsen av 2019 ble en av Vales jernmalmgruver i Brasil rammet av en tragisk ulykke som kostet rundt 270 personer livet. I kjølvannet av katastrofen ble gruvegiganten av sikkerhetsmessige grunner tvunget til kraftige produksjonskutt.

Det førte til et saftig hopp i jernmalmprisen, noe Rana Gruber har dratt fordel av i lang tid.

– Brasil er verdens største produsent av jernmalmkonsentrat. Når deres produksjon reduseres med mellom 25 og 30 prosent, får det store konsekvenser på prisen på jernmalm, sier adm. direktør Gunnar Moe i Rana Gruber.

I fjor endte gruveselskapets driftsinntekter på nesten 1,1 milliarder kroner, opp fra 760 millioner kroner i 2018. Driftsresultatet ble på hele 284 millioner kroner, mot 63 millioner året før, mens resultatet før skatt steg med 52 millioner kroner til 72 millioner kroner.

At ikke en større andel av driftsresultatet ble med nedover i regnskapet, skyldes høye finanskostnader som følge av selskapets sikringsprodukter.

– Vi opererer i et svært volatilt marked hvor jernmalmprisen kan svinge med 50 prosent fra et år til et annet. Vi har ikke finansielle muskler til å tåle slike prisendringer uten å sikre oss, forklarer Moe.

Mot ny topp

Rana Gruber eies av LNS Mining, som i fjor høst gjennomførte en emisjon på 150 millioner kroner. Kapitalen ble hentet inn etter at selskapet var i brudd med bankens lånevilkår, ifølge Moe.

Det er mye som skal gå galt hvis vi ikke leverer ny all-time high i år Gunnar Moe, Rana Gruber

Etter emisjonen er eiersitsen i LNS Mining, og dermed også Rana Gruber, at Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom har 66,7 prosent av aksjene. ACEA, som består av brødrene Roger og Kristian Adolfsen samt Even Carlsen og Benn Eidissen, eier 26,6 prosent, mens Andreas Haugen sitter på de resterende 6,7 prosentene.

INGEN CORONAEFFEKT: – Prisene på jernmalm er minst like høye i år som i fjor, sier adm. direktør Gunnar Moe i Rana Gruber. Foto: Rana Gruber

Nå kan disse eierne se frem til langt bedre resultater i år.

– 2020 blir et bedre år enn 2019. Det tror jeg vi kan våge oss til å si allerede nå, sier Moe.

Han viser til at gruveselskapet hadde sine toppår i 2010 og 2011, da jernmalmprisen var enda litt høyere høyere enn i dag. De to årene leverte selskapet resultater før skatt på over 200 millioner kroner.

– Nå har vi gjennomført et ganske tøft kostnadskuttprogram. Dette, kombinert med dagens priser og en svak norsk krone, gir pene tall på bunnlinjen.

– Det er mye som skal gå galt hvis vi ikke leverer ny all-time high i år, sier han.

Kina avgjør

Mens det kryr av industrier som er hardt rammet av coronakrisen, har jernmalmmarkedet holdt seg svært bra. Dette skyldes i stor grad at hendelsen i Brasil for halvannet år siden fortsatt preger markedssituasjonen, ifølge Moe.

Han viser til at jernmalmprisen hadde en liten dipp i begynnelsen av 2020, men at prisen tok seg opp igjen i mars og april, selv om flere europeiske land da ble stengt ned som følge av viruspandemien.

– Aktiviteten i Kina falt litt i begynnelsen av året, men tok seg raskt opp igjen, sier Moe, og legger til:

– Av all jernmalmen som eksporteres i verden, kjøper Kina 70 prosent. Jernmalmprisen påvirkes derfor ikke nevneverdig av at aktiviteten i Europa går ned.

Han forklarer også at forwardprisen på jernmalm holder seg høy fordi mange land har varslet store tiltakspakker for å holde hjulene i gang. Mange av disse pakkene inneholder forskjellige infrastrukturprosjekter og dermed økt behov for jernmalm.

– Vi har ennå ikke sett de store effektene av disse tiltakene, men de vil komme, sier Moe.

Etter at Sydvaranger Gruver gikk konkurs sent i 2015 og produksjonen deretter ble lagt ned, er Rana Gruber den eneste norske produsenten av jernmalm. Årlig produserer selskapet rundt 1,8 millioner tonn jernmalmkonsentrat.