Gullprisen krysset for første gang 2.000 dollar pr. unse

Gullprisen har hatt en sterk utvikling det siste året med en oppgang på over 30 prosent. Ved 18-tiden tirsdag gikk den for første gang over 2.000 dollar pr. unse - før den raskt korrigerte ned til 1.996 dollar, en oppgang på 1,19 prosent for dagen.

Gullprisen var oppe rundt 1.800 dollar pr. unse i 2012, men prisen på gull har ellers aldri før vært i nærheten av dagens nivå.

Wayne Gordon, administrerende direktør for råvareavdelingen til UBS Global Wealth Management, tror gullprisen vil fortsette å stige frem til slutten av september før valget i USA, men etter det ser han en utflating. Gordon tror på gullpris på rundt 2.000 dollar pr. unse frem til juletider.

Les også: Gullkantet realrente

– Grunnen til at vi til tross for dette er bull på gull, er at vi tror det er en gunstig investering inn mot det amerikanske presidentvalget, sier Gordon til Bloomberg.

Goldman Sachs oppjusterte også sitt syn på gullprisen fremover, fra 2.000 dollar pr. unse ett år frem i tid, til 2.500 dollar pr. unse.