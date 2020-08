Frank Holmes mener gullprisen kan dobles, mens sjefsstrateg peker på to avgjørende faktorer

Det har vært en vanvittig oppgang for gullprisen siden den pågående pandemien slo inn i internasjonale markeder. Prisen på det edle metallet gikk forrige uke for første gang over 2.000 dollar pr. unse, og oppgangen er ikke nødvendigvis over, skal man tro adm. direktør i U.S. Global Investors, Frank Holmes.

– Jeg kan lett se for meg at gullprisen kan gå til 4.000 dollar, hevdet Holmes til CNBC.



Han peker på at gull, som ofte betegnes som «en trygg havn», ved nullrente blir veldig attraktivt. Til sammenligning ligger gullprisen i skrivende stund på 2.029 dollar pr. unse.

To hendelser kan påvirke

Sjefstrateg hos BMO Wealth Management, Yung-yu Ma, sier seg, ifølge nyhetsbyrået, enig med påstanden om at det er mye som støtter at gullprisen skal oppover. Han peker likevel på to hendelser som potensielt kan endre retningen på gullprisen drastisk.

– Den ene hendelsen er en potensiell coronavaksine, og den andre er politiske valg, hevder han.

CNBC viser til analytikere som argumenterer for at gullprisen gjerne kan ha store utslag basert på politiske valg. Blant annet flyktet investorene til «den trygge havnen» etter Trump vant det forrige presidentvalget i USA, og prisen steg følgelig 5 prosent kort tid etter.