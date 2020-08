SpareBank 1 Markets høyner kursmålet for Yara til 450 kroner

OPP: Yara ventes å klatre videre på Oslo Børs. Her konsernsjef Svein Tore Holsether.

SpareBank 1 Markets har løftet kursmålet for Yara-aksjen fra 435 til 450 kroner, melder TDN Direkt. Meglerhuset ser dermed for seg at aksjekursen skal opp rundt 50 kroner.

Tirsdag formiddag handles Yara-til cirka 398 kroner, opp 1,2 prosent.

Den seneste måneden har Yara-aksjen steget mer enn 18 prosent, og den er nå i pluss totalt hittil i år.

Mandag bekreftet Celina Midelfart overfor Finansavisen at hun har solgt rundt 180.000 Yara-aksjer, men at hun fortsatt har 545.000 aksjer igjen.

Gjødselgiganten kom med sine andrekvartalstall 17. juli. Disse var svakere enn ventet.