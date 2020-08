Nordic Mining tapte 12 millioner kroner

Gruveselskapet Nordic Mining rapporterte et underskudd fra drift på 7,7 millioner kroner i andre kvartal i år, noe som er en sterk forbedring fra samme periode i fjor, da de gikk 20 millioner i minus. Gruveselskapet tapte også 4,7 millioner på investeringer, noe som gjør at det totale tapet før skatt kom på 12,4 millioner kroner i andre kvartal. Noe som fortsatt er en forbedring fra samme periode året før, hvor selskapet tapte 20,5 millioner kroner.

Nordic Mining hevder forbedringen kommer som et resultat av forsvarlige og strategiske utviklingsaktiviteter som selskapet har tatt for å være klare for tiden etter coronaviruset.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Til tross for tapene, sier Nordic Mining-ledelsen at de har finansieringen i orden til godt inn i 2021. Gruveselskapet gjennomførte en rettet emisjon i januar, hvor de fikk hentet inn 57,4 millioner kroner. Og med all den usikkerheten som kommer med pandemien, sier selskapet at de vil gå frem med på Engebø-prosjektet på en forsiktig og strategisk måte, med fokus på å forbedre prosjektets økonomiske fleksibilitet og redusere risikoen.