Gruvearbeider fant gigantdiamant verdt 160 mill.

Gem Diamonds, en liten gruvebedrift i Letseng-gruven i Lesotho, har funnet en gigantisk edelsten.

Det er uhyre vanskelig å sette en korrekt pris på en stein før diamantkutterne kan se på dem og gi en pris, men Edward Sterck, analytiker i BMO Capital Markets, mener den kan selges for så mye som 160 millioner kroner, ifølge Bloomberg.

Fordi slike edelstener av denne størrelsen er såpass sjeldne, har etterspørselen for store diamanter tradisjonelt vært motstandsdyktig, selv når markedet ellers sliter.

Ikke første gang

Letseng-gruven er kjent for størrelsen på stenene de henter ut, og kan også skilte med den høyeste gjennomsnittsprisen på stenene i hele verden.

For to år siden fant Gem Diamonds en diamant på hele 910 karat, omtrent størrelsen av to golfballer, som ble solgt for 40 millioner dollar, eller 360 millioner kroner.

Funnet kommer samtidig som diamantindustrien har blitt brakt i knestående av coronakrisen. Smykkebutikker verden over har stengt og Indias diamantkuttere har også stoppet opp. De Beers og russiske Alrosa PJSC, de to største aktørene i diamantmarkedet, har sett prisene kollapse.

– Dette funnet understreker Letseng-gruvens kaliber og viser at den produserer konsistent, sier Clifford Elphick, adm. direktør i Gem Diamonds, i et notat.

Gem Diamonds er notert på London-børsen og aksjen har klatret 10,7 prosent siden nyheten ble kjent i går, fredag. Hittil i år er aksjen ned 46,2 prosent.